Semimaraton Iași 2026: Restricții de trafic și rute ocolitoare pe durata evenimentului
Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 12:32
🏃♂️🌿 Iașul aleargă, iar Compania de Transport Public Iași, face loc mișcării!
📅 Duminică, 26 aprilie 2026, până la ora 13:00
În contextul activităților sportive din cadrul Semimaratonului Iași, orașul se transformă într-un traseu de alergare 🏃♀️
Pentru ca participanții să se bucure în siguranță de eveniment, mijloacele de transport vor face ocoluri temporare duminică, în funcție de necesități, până în ora 13:00.
🚋 Tramvaie:
❌ Se suspendă traseele:
8 (Copou – T. Vladimirescu – Baza 3)
9 (Copou – Tg. Cucu – Podu Roș – Tehnopolis)
🔁 Traseele 1, 7 și 13 circulă deviat, prin Tudor Vladimirescu:
1: Copou – Tg. Cucu – T. Vladimirescu – Tătărași – Copou
7: Canta – Gară – Tg. Cucu – T. Vladimirescu – Tutora
13: Copou – Tg. Cucu – Tătărași – T. Vladimirescu – Copou
🚌 Autobuze:
🔁 Traseele 28 și 42 circulă din Tg. Cucu pe linia de tramvai – Piața Unirii – Copou
🔁 Traseul 36
➡️Dacia – Gară – Str. Arcu – Str. Gavril Muzicescu – Copou
Retur pe același itinerariu.
🔁 Traseul 52
➡️ Tur: Piața ACB – Zimbru – Pasaj Octav Băncilă – Str. Arcu – Str. Gavril Muzicescu – Copou
Retur: Copou – Piața Eminescu – Str. Gavril Muzicescu – Piața Unirii – Str. Vasile Alecsandri – Bd. Independenței – Pasaj Mihai Eminescu – Pasaj Octav Băncilă – Zimbru – Piața ACB.
🔁 Pe traseul 9 vor circula autobuze.
🔁 Autobuzele de pe traseele 9, 28 și 41 circulă din Podu Roș pe Str. Sf. Lazăr.
Comunicat CTP Iași