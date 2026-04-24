Semimaraton Iași 2026: Restricții de trafic și rute ocolitoare pe durata evenimentului

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 12:32

🏃‍♂️🌿 Iașul aleargă, iar Compania de Transport Public Iași, face loc mișcării!

📅 Duminică, 26 aprilie 2026, până la ora 13:00

În contextul activităților sportive din cadrul Semimaratonului Iași, orașul se transformă într-un traseu de alergare 🏃‍♀️

Pentru ca participanții să se bucure în siguranță de eveniment, mijloacele de transport vor face ocoluri temporare duminică, în funcție de necesități, până în ora 13:00.

🚋 Tramvaie:

❌ Se suspendă traseele:

8 (Copou – T. Vladimirescu – Baza 3)

9 (Copou – Tg. Cucu – Podu Roș – Tehnopolis)

🔁 Traseele 1, 7 și 13 circulă deviat, prin Tudor Vladimirescu:

1: Copou – Tg. Cucu – T. Vladimirescu – Tătărași – Copou

7: Canta – Gară – Tg. Cucu – T. Vladimirescu – Tutora

13: Copou – Tg. Cucu – Tătărași – T. Vladimirescu – Copou

🚌 Autobuze:

🔁 Traseele 28 și 42 circulă din Tg. Cucu pe linia de tramvai – Piața Unirii – Copou

🔁 Traseul 36

➡️Dacia – Gară – Str. Arcu – Str. Gavril Muzicescu – Copou

Retur pe același itinerariu.

🔁 Traseul 52

➡️ Tur: Piața ACB – Zimbru – Pasaj Octav Băncilă – Str. Arcu – Str. Gavril Muzicescu – Copou

Retur: Copou – Piața Eminescu – Str. Gavril Muzicescu – Piața Unirii – Str. Vasile Alecsandri – Bd. Independenței – Pasaj Mihai Eminescu – Pasaj Octav Băncilă – Zimbru – Piața ACB.

🔁 Pe traseul 9 vor circula autobuze.

🔁 Autobuzele de pe traseele 9, 28 și 41 circulă din Podu Roș pe Str. Sf. Lazăr.

Comunicat CTP Iași