Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) AJOFM Iași sprijină 1.600 de tineri NEET, prin cursuri gratuite și consiliere. Aceștia primesc și stimulente financiare pentru integrarea pe piața muncii

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 10:55

Tinerii din categoria NEET, cei care nu sunt angajați și nu urmează o formă de educație sau formare, au noi oportunități de sprijin și integrare pe piața muncii.

Un proiect derulat de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Iași, prin fonduri europene, vine în întâmpinarea nevoilor acestora, oferindu-le acces gratuit la cursuri, consiliere și mediere profesională.

Directorul AJOFM Iași, Gabriela Vasilache, a declarat, în emisiunea Starea Educației, că sunt vizați 1.600 de tineri NEET, dintre care aproximativ 1.200 vor participa la cursuri de formare pentru dobândirea de competențe.

Mai mult, Gabriela Vasilache a  afirmat că autoritățile au introdus stimulente financiare importante pentru acești tineri.

Gabriela Vasilache: A fost adoptată o Hotărâre de Guvern, astfel încât să-i stimulăm pe tineri, iar la dobândirea primului job, tânărul va primi, timp de 2 ani, o primă de stabilitate, se cheamă, pentru primul job dobândit. În primele 12 luni va beneficia de 1000 lei lunar, în al doilea an, dacă își menține jobul, va primi 1250 lei în fiecare lună, timp de 12 luni, iar angajatorul, concomitent, pentru crearea acestui loc de muncă, va primi lună de lună, timp de un an, 2250 lei.

Proiectul dedicat tinerilor cu NEET, cu vârste între 16 și 30 de ani, se desfășoară pe o perioadă de trei ani și include și un centru dedicat acestora, deschis la Iași, în cadrul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO facebook AJOFM Iași)

Etichete:
