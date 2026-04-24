Festivalul Național de Muzică Populară „Cântec drag din plai străbun”, ediția a XXII-a – Vaslui

Casa de Cultură a Sindicatelor „Constantin Tănase” Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui și Radio România Iași, vă invită la Concursul Național de Muzică Populară „Cântec drag din plai străbun”, ediția a XXII-a – un eveniment dedicat păstrării și promovării folclorului românesc autentic.

Publicat de Iuliana Bubuianu, 24 aprilie 2026, 11:05


Pe parcursul a două zile pline de emoție și talent, tineri interpreți vor aduce pe scenă frumusețea cântecului popular.

Atmosfera va fi completată de acompaniamentul Orchestrei de muzică populară „Rapsodia Vasluiului”, sub bagheta dirijorului Florin Barbără, oferind publicului un spectacol de excepție.

Locație: Sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor, VasluiData: 24–25 aprilie 2026

Intrarea este liberă

 

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România ● ediția 25 22 – 26 aprilie ● Piața Unirii ● Cluj-Napoca
Cel mai mare târg de carte din Transilvania revine în Piața Unirii din Cluj-Napoca pentru ediția aniversară cu numărul 25. Târgul de Carte...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, organizează în...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu „Teleradio Moldova” – Republica Moldova, invită publicul la un...

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani marchează Ziua Bibliotecarului din România și Zilele Municipiului Botoșani printr-o serie...

HRISTOS A ÎNVIAT! În noaptea Învierii se prăznuiește „omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi, veşnice”...

Artiștii Ion Achițenie și Marius Frățilă, membri UAP – filiala București, sunt prezenți în expoziția „Secvențe”, organizată de...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Artă organizează în perioada 10 – 25 aprilie 2026, la Palatul Culturii, în...

VINERI, 03 aprilie 2026, începând cu ora 19:00, iubitorii muzicii clasice sunt invitați la un eveniment deosebit, care va avea loc la Casa de...

