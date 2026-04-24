Festivalul Național de Muzică Populară „Cântec drag din plai străbun”, ediția a XXII-a – Vaslui

Casa de Cultură a Sindicatelor „Constantin Tănase” Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui și Radio România Iași, vă invită la Concursul Național de Muzică Populară „Cântec drag din plai străbun”, ediția a XXII-a – un eveniment dedicat păstrării și promovării folclorului românesc autentic.

24 aprilie 2026



Pe parcursul a două zile pline de emoție și talent, tineri interpreți vor aduce pe scenă frumusețea cântecului popular.

Atmosfera va fi completată de acompaniamentul Orchestrei de muzică populară „Rapsodia Vasluiului”, sub bagheta dirijorului Florin Barbără, oferind publicului un spectacol de excepție.

Locație: Sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor, VasluiData: 24–25 aprilie 2026

Intrarea este liberă