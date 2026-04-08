Expoziția „SECVENȚE”, Ion Achițenie și Marius Frățilă

Publicat de Andreea Drilea, 8 aprilie 2026, 12:00





Artiștii Ion Achițenie și Marius Frățilă, membri UAP – filiala București, sunt prezenți în expoziția „Secvențe”, organizată de Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Expoziția este curatoriată de Ovidiu Ungureanu și va fi prezentată de Ana Amelia Dincă, critic de artă, iar vernisajul va avea loc la Muzeul de Artă Contemporană al Centrului de Cultură „George Apostu” Bacău, joi, 16 aprilie 2026, începând cu ora 16.00.

Evenimentul propune alăturarea a două discursuri distincte − unul care vizează filiera culturii bizantine, celălalt mergând pe palierele memoriei − ambii expozanți afirmând în viziunea lor identitatea unor structuri mentale, definitorii pentru spiritul nostru tradițional, redefinit într-un limbaj artistic actual.

„Punctul comun al demersului celor doi expozanți este raportarea la tradiția culturală și la memorie, prin abordări originale, care pun față în față desenul și culoarea specifică, în cazul lui Ion Achițenie, ambele rațional gândite după nevoile conceptuale ale discursului său, urmând ca Marius Frățilă să ne arate interpretările sale după structuri naturale și antropomorfe, unde cromatica și linia descriu o experiență trăită și reevaluată plastic acum.” – Ana Amelia Dincă

Ion Achițenie s-a născut la 28 iulie 1962 în București și este fiul maestrului Petre Achițenie, fiind profesor la Facultatea de Arte Decorative și Design, Secția de Pictură Murală a Universității Naționale de Arte din București. Din 1994 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și s-a ocupat nu numai de pictura de șevalet, ci și de pictura murală, icoane și mozaicuri, arta sacră fiind preocuparea sa fundamentală. Numeroase expoziții personale încununează activitatea artistului, care contribuie, prin opera sa, la fenomenul artistic contemporan.

Cel care vine în întâmpinarea acestui dialog între generații este Marius Frățilă, profesor de pictură la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza“ din București. Acesta este licențiat al Secției de Pictură, la Universitatea Națională de Arte din București, ucenicind la clasa maestrului Sorin Ilfoveanu, de la care a preluat exercițiul sintezei elementelor pe care le folosește în spațiul plastic. Lucrările sale sunt un recurs la memorie, iar pe simeze publicul va vedea fragmente din două serii de lucrări ale artistului, „Transformări vegetale“ și „Psihic dinamic“.

