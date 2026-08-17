Teatrul Luceafărul Iași încheie vacanța

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 12:41

O binemeritată vacanță artistică a urmat stagiunii 2025-2026, una de succes pentru Teatrul Luceafărul Iași. Reușitele sunt cuantificate statistic astfel:

471 de reprezentații (sala mică, sala mare, tramvaiul aniversar 75 de ani de existență, cafeneaua Fika, NegruZi, în turnee și festivaluri);

8 spectacole noi (TRAMVAIUL GÂNDURILOR – teatru în mișcare, în tramvaiul aniversar 75 de ani de existență; IONA de Marin Sorescu, ION de Liviu Rebreanu, ALEXANDRU LĂPUȘNEANUL de Costache Negruzzi, MOARA CU NOROC de Ioan Slavici, în cadrul proiectului TEATRUL trece BACUL, lecturi performative cu texte din programa examenului de maturitate; SCRISOARE PENTRU MOȘ CRĂCIUN; MICA SIRENĂ; CHIRIȚA ÎN PROVINȚIE).

3 selecții în festivaluri (Piatra Neamț – Frumoasa și Bestia; Galați – Mica sirenă;

Chișinău – Chirița în provinție)

turneu internațional Danemarca (Aarhus și Copenhaga – Cu avionul printre stele)

Festivalul de Teatru Școlar „Hai la teatru” (ediția XIX)

Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (ediția de majorat, tema „putere și vulnerabilitate”).

Peste 75.000 de spectatori.

Noul sezon teatral începe în aceste zile de final de vară cu repetiții la un proiect scenic internațional și câteva reprezentații ale unor spectacole din repertoriul curent. „ȚINUTUL MOFTURILOR este titlul pe care o echipă de peste ocean, din SUA, îl va lucra cu trupa noastră în săptămânile viitoare. Trei artiști de la Pace University New York – Cosmin Chivu (regizor), Graham Kindred (decor și lumini) și Mel Zago (costume) dezvoltă un musical pentru întreaga familie a cărui premieră va fi în Prologul FITPTI, pe 27 septembrie. E esențial pentru noi, pentru artiștii și publicul nostru, să rămânem conectați la tendințele mondiale, să ne menținem în spiritul estetic al prezentului.”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managerul Teatrului Luceafărul Iași.

Joi, 20 august, de la 17.30, se joacă primul spectacol al noului sezon – SCUFIȚA ROȘIE, iar duminică, 23 august, cei foarte mici pot vedea GRI COLORAT (ora 17.30, sala mică).

Pe 6 septembrie, STAȚIA CLOVNILOR se va juca la Festivalul Wonder Puck Cluj-Napoca, în închiderea evenimentului, în aer liber în Piața Unirii.

Programul ediției XIX a FITPTI (1-8 octombrie, Prolog 20 și 27 septembrie, tema „societatea spectacolului”) este gata, biletele au fost puse în vânzare. Participările din Argentina, Austria, Coreea de Sud, Franța, Elveția, Germania, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mongolia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, România (Cluj-Napoca, București, Sibiu, Timișoara, Oradea, Galați, Alba Iulia, Reșița, Tg. Mureș, Suceava), Suedia, Slovacia, Ungaria includ numeroase exclusivități naționale, susținute în peste 20 de locuri din oraș. Biletele pot fi achiziționate de pe platforma bilet.ro sau de la casieria Teatrului.