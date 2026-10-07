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(AUDIO) Operatorul regional ApaVital se extinde în Republica Moldova

(AUDIO) Operatorul regional ApaVital se extinde în Republica Moldova
7 octombrie 2026, 17:37


Operatorul regional ApaVital își extinde capacitatea de furnizare a apei potabile în Republica Moldova.

De noile investiții ar urma să beneficieze aproximativ 150 de mii de consumatori din raioanele Fălești, Glodeni, Nisporeni și Ungheni.

Purtătorul de cuvânt al societății ApaVital, Răzvan Manolache:

ApaVital mai are două proiecte în implementare: supratraversările de la Tabăra – Viilor și Pod Hagiu – Cotu Morii.

Valoarea totală a celor cinci proiecte depășește 12 milioane de lei.

(Radio Iași, Constantin Mihai)

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