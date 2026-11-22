(AUDIO) Zece licee de top din Iași și Pașcani vor sprijini școli rurale cu rezultate slabe la Evaluarea Națională

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2026, 09:47

Zece școli din mediul rural din județul Iași, cu rezultate slabe la Evaluarea Națională, vor fi sprijinite direct de zece colegii și licee de top din Iași și Pașcani.

Este un proiect lansat în premieră națională de Inspectoratul Școlar Județean Iași, care urmărește creșterea promovabilității la examenul de la finalul clasei a opta.

Proiectul își propune să înlocuiască meditațiile punctuale cu un sprijin integrat, pe termen lung, între unitățile de învățământ.

Concret, parteneriatul va identifica motivele pentru care elevii de la sat obțin note mici și va încerca să crească prezența la ore și implicarea părinților.

Printre instituțiile din mediul urban care s-au alăturat inițiativei se numără colegiile naționale „Costache Negruzzi”, „Vasile Alecsandri” și „Garabet Ibrăileanu”, Liceul de Informatică, liceele „Dimitrie Cantemir” și „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dar și Liceul „Miron Costin” din Pașcani.

De asemenea, participă Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Iași.

De consiliere și sprijin vor beneficia viitorii absolvenți de clasa a opta din șapte comune ieșene: Larga Jijia, Dolhești, Mironeasa, Țibana, Mogoșești, Ciurea și Șipote.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, a subliniat importanța acestei colaborări: ”Proiectul propune trecerea, așadar de la intervenții punctuale la un model integrat de sprijin între școli, bazat pe transfer de expertiză, mentorat, intervenții, monitorizarea progresului elevilor, consiliere și dezvoltarea capacității instituționale. Au fost selectate 10 școli din mediul rural, 10 școli care nu au reușit în anul anterior să demonstreze că pot îmbunătăți rezultatele elevilor la Evaluarea Națională și au fost cumva solicitări din partea școlilor din întregul județ să realizeze parteneriate cu aceste unități de învățământ în așa fel încât să poată fi susținute pentru ca în etapele ulterioare ale evaluărilor să înregistreze progres.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)