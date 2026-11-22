(AUDIO) IAȘI: Centura Podu Iloaiei are nevoie de cel puțin 8,5 milioane de lei pentru exproprieri

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2026, 08:59

Guvernul va trebui să aloce minimum 8,5 milioane de lei pentru exproprierile necesare construirii șoselei de centură din Podu Iloaiei, județul Iași.

Proiectul, cu o valoare totală de aproximativ 97 de milioane de lei, afectează 133 de proprietari de terenuri, 6 gospodării care trebuie strămutate și 5 firme care au active în zonă.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, speră ca sumele necesare demarării lucrărilor să fie incluse în bugetul de anul viitor, în timp ce licitația a atras deja 6 oferte: ”În ceea ce privește centura orașului Podu Iloaiei, suntem pe ultima sută din metri cu licitația privind desemnarea câștigătorului. Eu am speranța că, până la finalul acestui an și din acest an, nu mai este mult să avem un câștigător desemnat, urmând ca apoi, așa cum și-au asumat prin protocolul de predare-primire, Ministerul Transporturilor să aloce Iașului, și aici mă refer la ADI Iași-infrastructură, suma necesară ca în 2027, în sfârșit, calvarul nostru, al tuturor ieșenilor să ia sfârșit atunci când trebuie să traversăm Podu Iloaiei. Deci, practic, până la finalul acestui an vom avea licitația finalizată, vom avea un câștigător, Ministerul Transporturilor prin compania CNAIR trebuie să asigure finanțarea pentru centura de la Podu Iloaiei și 4. în 2027, în mod normal, ar trebui să avem utilajele la lucru.”

De asemenea, se lucrează la dosarul de exproprieri pentru Centura ușoară Uricani – Iași, conform reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. Directorul Ovidiu Laicu: ”Celălalt obiectiv care va trebui să-l predăm la Consiliul Județean este vorba de varianta Iași de la Uricani, Cicoare, Crucea lui Ferenț. Suntem în așteptarea HG-ului de exproprieri, astfel încât să putem să predăm cu HG-ul de exproprieri și decizia de la companie pentru cei care vor fi expropriați, să le predăm la Consiliul Județean, să-și poată face licitația pentru execuție.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)