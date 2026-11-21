Ambulanța Botoșani cere înțelegere și respect din partea aparținătorilor pacienților

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 11:24

Serviciul de Ambulanță Botoșani face apel la înțelegere și respect din partea aparținătorilor pacienților care beneficiază de transport sanitar neasistat. Reprezentanții instituției atrag atenția că această activitate presupune un volum mare de solicitări, distanțe considerabile și, uneori, condiții dificile de preluare și transport.

Ambulanțele de tip A2 sunt utilizate zilnic pentru deplasarea pacienților la consultații și investigații medicale, dar și pentru transportul acestora la domiciliu, după externare. În anumite situații, intervențiile se prelungesc din cauza timpilor de așteptare sau a dificultăților de mobilizare a persoanelor cu probleme de deplasare.

O provocare deosebită o reprezintă pacienții care locuiesc în imobile fără lift, cu scări înguste sau cu acces dificil. Reprezentanții Ambulanței spun că astfel de situații presupun un efort fizic important și pot pune în pericol atât pacienții, cât și personalul medical.

În acest context, aparținătorii sunt îndemnați să comunice din timp eventualele dificultăți și să colaboreze cu echipajele, respectând indicațiile acestora. Reprezentanții instituției subliniază că fiecare transport necesită timp, atenție și responsabilitate, iar siguranța și demnitatea trebuie respectate de ambele părți.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro