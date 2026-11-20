Vaslui: Trei maşini implicate într-un accident pe DN 11A; traficul este blocat pe un sens de circulaţie

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 10:46

Trei autoturisme au fost implicate într-un accident produs vineri dimineaţă pe DN 11A, la ieşirea din municipiul Bârlad spre Iveşti, în urma evenimentului rutier două persoane, printre care şi un bebeluş, necesitând îngrijiri medicale.

Potrivit autorităţilor, traficul în zona producerii accidentului este blocat pe un sens de mers.

‘Detaşamentul de Pompieri Bârlad intervine la un accident rutier produs pe DN 11A, la ieşirea din Bârlad spre Iveşti, în care au fost implicate trei autoturisme, în care se aflau nouă persoane. La faţa locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere şi un echipaj de prim-ajutor. Echipajul medical a transportat la spital o persoană conştientă, stabilă hemodinamic. S-a mai solicitat un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean pentru un bebeluş care are nevoie de examinare medicală’, au precizat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii accidentului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro