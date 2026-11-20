Vântul puternic a provocat pagube în județul Bacău. Copaci căzuți și acoperișuri desprinse

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 08:00

În contextul avertizărilor meteorologice de cod portocaliu și cod roșu, emise pentru intensificări puternice ale vântului, în cursul dimineții de 20 noiembrie, pompierii băcăuani au intervenit în mai multe localități din județ pentru înlăturarea efectelor produse de vântul puternic.

Începând cu ora 01:00, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a fost activată Grupa Operativă, în vederea monitorizării situației operative și coordonării intervențiilor generate de fenomenele meteorologice periculoase.

Până la ora 07:00, au fost semnalate următoarele situații:

– Comuna Solonț, sat Solonț – aproximativ 10 mp din acoperișul unei locuințe au fost desprinse de vânt. Nu s-au înregistrat victime. În urma incidentului, a fost avariată o conductă de gaz, alimentarea cu gaz fiind oprită, iar operatorul de distribuție a fost anunțat.

– Comuna Pârjol, sat Pârjol – un copac a căzut pe carosabil.

– Municipiul Bacău, strada Aviatorilor – un copac a căzut peste un autoturism. Nu s-au înregistrat victime.

– Comuna Sascut, sat Păncești – un copac a căzut pe carosabil, fiind avariate și fire de electricitate.

– Comuna Oituz, sat Poiana Sărată, DN 11 – un copac căzut pe carosabil a blocat o bandă de circulație.

Pentru gestionarea situațiilor semnalate, au fost mobilizate echipaje de pompieri, fiind anunțate și serviciile voluntare pentru situații de urgență, precum și operatorii de utilități, acolo unde a fost necesar.

Pompierii băcăuani rămân mobilizați pentru gestionarea situațiilor de urgență și înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase.

Recomandăm cetățenilor să manifeste prudență, să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor și elementelor de construcție care pot fi dislocate de vânt și să respecte indicațiile autorităților.

ISU Bacău