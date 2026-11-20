Arbori căzuți pe carosabil și 1.750 de consumatori fără energie electrică în jud. Vrancea
Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 07:51
Pompierii intervin, la această oră, în comuna Soveja, pentru degajarea a doi arbori căzuți pe carosabil, transmite ISU Vrancea.
În același județ, 11 localități din comunele Vintileasca, Jitia, Soveja și Câmpuri sunt afectate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică.
Aproximativ 1.750 de consumatori nu au curent, iar echipele operatorului de distribuție intervin pentru remedierea defecțiunilor.
ISU Vrancea