Prima variantă a bugetului pentru anul viitor și calendarul de adoptare vor fi prezentate în ședința de Guvern de mâine

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 noiembrie 2026, 16:40

O primă variantă a proiectului de buget pentru anul viitor şi calendarul de adoptare vor fi prezentate mâine în şedinţa de guvern, a anunţat ministrul finanţelor.

Alexandru Nazare a evitat să se pronunţe asupra unor măsuri concrete care vor fi luate şi a atras atenţia ca România trebuie să se încadreze în ţinta de deficit asumată.

Alexandru Nazare: Toate deciziile legate de măsuri care ar vrea avea un impact important, le vom lua după discuţii în guvern şi cu primul ministru, astfel încât să asigurăm traiectoria de ajustare a deficitului pentru 2027, dar şi pentru următorii ani. Miniştrii au multe propuneri, noi le evaluăm pe toate, vedem ce spaţii sunt, integrăm aceste spaţii şi le prezentăm pentru decizii în guvern. Bugetul anului 2027 nu permite viraje spectaculoase nici pe venituri, nici pe cheltuieli. Trebuie să fim foarte prudenţi, pentru că rezultatul pe care îl vom primi de la agenţiile de rating în ianuarie, februarie şi martie depinde de fiecare decizie pe care o luăm în săptămânile dinainte de decizia finală asupra bugetului. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)