(UPDATE) Preşedinţii Statelor Unite, Chinei şi Rusiei au dat publicităţii o declaraţie comună de pace, la finalul întâlnirii pe care au avut-o la Shenzen

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 14:30 / actualizat: 19 noiembrie 2026, 17:28

UPDATE – Preşedinţii Statelor Unite, Chinei şi Rusiei, cele trei mari puteri nucleare ale lumii, au dat publicităţii o declaraţie comună de pace, la finalul întâlnirii de oră şi jumătate pe care au avut-o la Shenzen, în sudul Chinei. Cei trei îşi afirmă susţinerea faţă de ceea ce au numit stabilitatea strategică a lumii şi au pledat pentru o reformă a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Cei trei afirmă, în declaraţia lor de pace în patru puncte, preluată de agenţiile de presă, că „un război nuclear nu poate fi câştigat şi nu trebuie purtat niciodată” şi se angajează să poarte un dialog privind reducerea riscurilor şi prevenirea proliferării nucleare.

În calitate de ţări membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, Statele Unite, China şi Rusia se angajează să promoveze o reformă a Naţiunilor Unite, astfel încât aceasta să răspundă mai eficient provocărilor globale.

Liderii celor trei ţări mai spun că intenţionează să crească producţia şi aprovizionarea cu produse petroliere în beneficiul tuturor naţiunilor şi au reafirmat importanţa unor fluxuri energetice stabile.

Declaraţia cuprinde şi critici la adresa Curţii Penale Internaţionale, care, în opinia lor, nu trebuie să abuzeze de jurisdicţia sa.

Curtea este prima instanţă penală internaţională permanentă şi judecă persoanele acuzate de crime de război, crime împotriva umanităţii şi genocid. Preşedintele american a părăsit China, imediat după întâlnire, iar cel rus a descris discuţiile drept „deschise şi „foarte utile”.

În privinţa războiului din Ucraina, liderul de la Kremlin a susţinut că Europa şi Kievul „nu sunt încă pregătite să facă compromisuri” pentru încheierea războiului şi a adăugat că Moscova nu poate accepta o eventuală cooperare militară între cele două părţi. Vladimir Putin a mai spus că Donald Trump doreşte cu adevărat soluţionarea conflictului. (Rador)

UPDATE – Reuniunea trilaterală între preşedinţii Chinei, Xi Jinping, Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, desfăşurată joi în oraşul Shenzhen, din sudul Chinei, s-a încheiat, transmit AFP şi EFE.

Întâlnirea, care a durat aproximativ o oră şi douăzeci de minute, a abordat teme precum dezarmarea nucleară şi războiul din Ucraina, scrie agenţia de presă spaniolă.

Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a îndemnat joi omologii din Statele Unite, Donald Trump, şi Rusia, Vladimir Putin, să elimine complet şi să interzică în mod exhaustiv armele nucleare, pe care le-a descris ca fiind o ‘sabie a lui Damocles’ care planează asupra umanităţii.

În timpul reuniunii istorice, Xi şi-a îndemnat omologii să facă tot posibilul pentru a preveni un război nuclear.

De asemenea, el a îndemnat Washingtonul şi Moscova să respecte Tratatul de neproliferare a armelor nucleare şi să menţină stabilitatea strategică globală. AGERPRES

Reuniunea trilaterală între preşedinţii Chinei, Xi Jinping, Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a început joi în oraşul Shenzhen, din sudul Chinei, transmite EFE.

Potrivit AFP, este vorba despre un summit fără precedent care, în contextul multiplelor crize, a ridicat îngrijorări cu privire la acordurile dintre marile puteri în detrimentul altor actori internaţionali precum Ucraina şi Europa.

Întâlnirea celor trei preşedinţi are loc la un centru tehnologic din Shenzhen, care i-a găzduit miercuri şi joi şi pe liderii celor 21 de state membre ale Forumului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). AGERPRES/FOTO EPA