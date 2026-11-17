(UPDATE) Șapte drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Cinci ar fi căzut la sol, anunță Ministerul Apărări

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 19:59

În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, astăzi, în intervalul orelor 15:45-18:10, au fost raportate mai multe zboruri neautorizate în spațiul aerian național, efectuate de aparate de zbor fără pilot, precizează un comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

Potrivit informațiilor preliminare ale sistemului integrat de monitorizare a spațiului aerian, se constată survolul a șapte drone, dintre care cinci au avut impact la sol în proximitatea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani. Un posibil al șaselea impact este semnalat în raionul Ocnița, iar un alt aparat de zbor a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea orașului Leova, în direcția frontierei de stat. Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, precizează Ministerul Apărării al Republicii Moldova. (Radio Chișinău)

UPDATE ora 19:40 – Activitatea punctelor de trecere a frontierei Ocnița, Otaci, Unguri, Briceni, Grimăncăuți și Clocușna a fost sistată temporar în seara zilei de astăzi, din motive de securitate, în contextul survolării neautorizate a spațiului aerian de către o dronă, precizează Radio Chișinău.

Potrivit Poliției de frontieră și Serviciului Vamal, în prezent, sunt întreprinse măsuri suplimentare pentru asigurarea securității angajaților Poliției de Frontieră, funcționarilor vamali și a cetățenilor, precum și pentru prevenirea eventualelor riscuri.

Autoritățile de frontieră dau asigurări că monitorizează permanent evoluția situației și menține legătura cu autoritățile competente pentru verificarea informațiilor și stabilirea tuturor circumstanțelor.

Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență, să nu se apropie de obiecte suspecte sau de eventuale fragmente ale acestora și să anunțe imediat autoritățile la numărul unic de urgență 112.

UPDATE – La ora 17:03, sectorul Centru al spațiului aerian al Republicii Moldova a fost redeschis pentru aeronavele civile, fapt ce a permis altor două aeronave să continue procedurile de apropiere și aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău, precizează Radio Chișinău.

Autoritatea Aeronautică Civilă monitorizează situația, în limitele competențelor sale, în coordonare cu instituțiile responsabile, siguranța operațiunilor aeriene și a pasagerilor constituind o prioritate.

UPDATE ora 19:00 – Potrivit Poliției Republicii Moldova s-au înregistrat mai multe sesizări privind posibile incidente în municipiul Chișinău și în raioanele Orhei și Florești.

Un cetățean a anunțat la ora 17:09 că în zona împădurită din apropierea satului Cheltuitori, de lângă Chișinău, s-ar fi auzit o explozie, iar la ora 17.22, un alt cetățean a sesizat că în apropierea satului Pohorniceni, raionul Orhei, a căzut o dronă, lângă o pădure, fără a exploda.

O altă sesizare a venit la ora 17:35, când locuitorii satului Cuhureștii de Sus, raionul Florești, au comunicat că au auzit o bubuitură puternică, precizează Radio Chişinău.

La fața locurilor intervin specialiștii Secției tehnico-explozive pentru verificări și stabilirea tuturor circumstanțelor.

Îndemnăm cetățenii să nu se apropie de obiecte suspecte sau de eventualele fragmente ale acestora și să nu le atingă. Anunțați imediat Poliția la 112”, precizează un comunicat al Poliției. (Radio Chișinău)

UPDATE 18:50 – Președinta Maia Sandu și ministrul de Externe Mihai Popșoi au acuzat Rusia pentru pătrunderea dronei Shahed în spațiul aerian de deasupra capitalei Chișinău.

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în această după-amiază din motive de securitate, după ce o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian de deasupra capitalei Republicii Moldova. Incidentul s-a petrecut cu circa 3 ore în urmă, când prezența aparatului de zbor fără pilot a fost semnalată în sudul Chișinăului, a anunțat Ministerul Moldovean al Apărării. Aeroportul Internațional Chișinău este situat în sud-estul capitalei moldovene. Tot astăzi, o dronă de tip Geran-2 a survolat de două ori spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția regiunii Odesa din Ucraina, precizează Radio Chișinău. Menționăm că dronele de tip Shahed și Geran-2 sunt folosite de armata rusă împotriva Ucrainei.

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost restricționat integral astăzi, la ora 16:27, din motive de securitate, după ce o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se din sudul țării spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău, transmite tvrmoldova.md, care citează Ministerul Apărării.

Anterior, în cursul după-amiezii, o dronă de tip Geran-2 a pătruns de două ori în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei.

Aparatul de zbor a traversat spațiul aerian național dinspre regiunea Odesa, potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale.

Sursa citată menționează că monitorizează în continuare spațiul aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Ministerul Apărării de la Chișinău le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă aparate de zbor suspecte sau descoperă fragmente, să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece pot conține elemente explozive. Oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze la o distanță sigură și să apeleze numărul de urgență 112. (Ministerul Apărării al Republicii Moldova)