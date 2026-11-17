(AUDIO) Prevenirea consumului de droguri, dezbătută la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 15:37

Canabisul rămâne cel mai consumat și cel mai traficat drog din România.

Subiectul a fost dezbătut astăzi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la a doua ediție a dezbaterii organizate de Asociația Internațională a Polițiștilor, dedicată prevenirii consumului de substanțe interzise.

La întâlnire au participat elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” și Liceul Tehnologic „Petru Poni”.

Prezent la eveniment, procurorul-șef al DIICOT Iași, Vasile Airinei, a subliniat că prioritatea anchetatorilor este trimiterea în judecată a traficanților.

El a precizat că tinerii care sunt doar consumatori și aleg să colaboreze cu anchetatorii pot beneficia, conform legii, de renunțarea la urmărirea penală.

Vasile Airinei: Scopul nostru nu este de a trimite consumatorii la pușcărie. De cele mai multe ori, trimiterea în judecată a unei persoane care este prinsă cu droguri depinde de mai mulți factori. Depinde, în primul rând, de faptul dacă are cazier, dacă a mai săvârșit alte fapte, dar, de cele mai multe ori, soluția care se dă este renunțarea la urmărire penală. Este o soluție în care nici nu apare în cazier, persoana are cazierul curat. De asemenea, în anumite situații și în cazul minorilor, dacă avem minori care sunt prinși cu droguri, este obligatorie întocmirea dosarului penal, dar mai este obligatorie și evaluarea acestora de către specialiștii care sunt în Centrul Socola. Procurorul trebuie să dispună prin ordonanță evaluarea persoanei pentru a vedea dacă se impune includerea într-un program de consiliere psihologică pentru a renunța la droguri. Și dacă persoana urmează acest program, de regulă se dispun soluții de renunțare la urmărire penală.

La rândul său, șefa Biroului de Prevenire a Criminalității din Poliția Iași, Ramona Nechifor, a atras atenția asupra rolului esențial al familiei.

Ramona Nechifor: Accesul la foarte multe platforme, accesul la foarte multe materiale care îndeamnă pur și simplu la consum. Cum spuneam, sunt foarte mulți artiști pe care tinerii noștri îi venerează, cărora le știu toate versurile, toate aparițiile noi de melodii și așa mai departe. Involuntar, ei nu înțeleg că toate aceste lucruri, practic, îi influențează pe ei și, mai ales, că, consultându-se doar ei între ei, neavând părerea unui adult, pentru că noi asta încurajăm cumva să facă copiii, indiferent cine este acel adult, este un adult cu experiență și poate fi inclusiv un adult cu autoritate, care îi poate ajuta. Această autoritate nu trebuie privită ca fiind ceva rău. Nu, este o persoană care poate face ceva mai mult decât poți face tu ca și copil, adică te poate însoți, poate cere ajutorul, de exemplu, sau poate fi alături de tine când ești într-o situație de criză. Este foarte important să-și găsească un adult de încredere în grupul sau în preajma lor, la care să ceară ajutor sau cu care să se consulte.

Anul trecut, autoritățile au confiscat aproape două tone de canabis, dintr-un total de 3,1 tone de droguri capturate la nivel național. Datele arată că acest drog este folosit de aproape 7 la sută dintre consumatorii identificați.

Pe locurile următoare în topul consumului se află cocaina, cu 2,1 la sută și ecstasy, cu 1,5 la sută.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)