Michelle Roverelli, EBU: Independența și finanțarea stabilă sunt esențiale pentru viitorul serviciilor publice de media

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 12:45





Michelle Roverelli, EBU: Independența și finanțarea stabilă sunt esențiale pentru viitorul serviciilor publice de media

Serviciile publice de media se confruntă simultan cu presiuni politice, schimbări tehnologice și dificultăți de finanțare, într-un context în care societățile devin tot mai polarizate.

Independența editorială, finanțarea stabilă și relația cu publicul sunt esențiale pentru ca aceste instituții să își poată îndeplini misiunea, a arătat Michelle Roverelli, director pentru relația cu membrii și comunicare în cadrul European Broadcasting Union (EBU), la South East Europe Media Forum de la Skopje.

În intervențiile sale, reprezentanta EBU a atras atenția asupra legăturii dintre încrederea publicului și percepția că instituțiile media acționează independent de interesele politice. Potrivit acesteia, independența și imparțialitatea trebuie protejate prin legislație și demonstrate în activitatea de fiecare zi.

Michelle Roverelli a vorbit despre contribuția serviciilor publice de media la viața democratică și despre responsabilitatea sectorului de a explica mai bine publicului ce oferă și de ce contează. Ea s-a referit la date ale Institutului Reuters privind percepția asupra impactului acestor servicii în societate și a subliniat că îngrijorările legate de influența politică pot afecta încrederea.

Presiuni politice și financiare

Reprezentanta EBU a prezentat situații din mai multe țări europene pentru a ilustra dezbaterile despre guvernanța și finanțarea serviciilor publice de media. Între exemplele menționate s-au aflat Slovenia, Cehia, Elveția și Italia.

Potrivit acesteia, provocările diferă de la o țară la alta, dar privesc adesea aceleași domenii: modul de numire a conducerii, garanțiile pentru independența editorială și resursele necesare funcționării.

Roverelli a atras atenția că finanțarea trebuie analizată și în raport cu inflația: chiar și acolo unde alocările rămân stabile în termeni nominali, creșterea costurilor poate reduce capacitatea instituțiilor de a produce conținut și de a ajunge la public.

Ea a pus această discuție în legătură cu rolul serviciilor publice de media în reziliența societăților, inclusiv în situații de criză, când accesul la informații verificate poate deveni esențial.

De la protecția legală la aplicarea ei

Michelle Roverelli s-a referit și la Actul european privind libertatea mass-mediei, care cuprinde prevederi pentru protejarea independenței și finanțării adecvate a serviciilor publice de media. Ea a subliniat importanța aplicării efective a garanțiilor la nivel național.

În opinia sa, independența trebuie făcută vizibilă și prin transparență: publicul trebuie să poată înțelege cum sunt numite conducerile, cum funcționează guvernanța instituțiilor și ce mecanisme protejează deciziile editoriale.

Reprezentanta EBU a vorbit și despre relația cu platformele digitale și cu furnizorii de inteligență artificială. Printre temele invocate s-au aflat vizibilitatea conținutului de interes public, condițiile de utilizare a acestuia și transparența algoritmilor.

Un instrument comun pentru serviciile publice de media

În prezentarea sa, Michelle Roverelli a descris și Public Service Media Compass, un instrument dezvoltat în cadrul EBU pentru a sprijini organizațiile membre să își explice și să își susțină misiunea publică.

Instrumentul reunește argumente, date și exemple practice care pot fi adaptate contextului fiecărei organizații. El urmărește și consolidarea dialogului cu publicul și cu alte organizații interesate de rolul serviciilor publice de media.

Cea de-a 20-a ediție a South East Europe Media Forum are loc la Skopje, sub tema „Mai aproape de regiune, mai puternici în Europa: rolul comunicării și al mass-mediei în consolidarea imaginii, rezilienței și securității Europei”.

Maria Țoghină, Radio România, Skopje