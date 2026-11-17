Fostul primar al comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, rămâne sub control judiciar

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 12:42

Fostul primar al comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, rămâne sub control judiciar, fiind cercetat de DNA pentru luare de mită. Judecătorii Tribunalului Botoșani au menținut măsura preventivă și au respins cererea fostului edil de revocare a acesteia.

Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada aprilie 2024 – aprilie 2025, acesta ar fi pretins 550.000 de lei de la omul de afaceri Marcel Bîrsan, patronul firmei Cornell’s Floor, din care ar fi primit 500.000 de lei.

Banii ar fi fost solicitați în legătură cu un contract de peste 11 milioane de lei, care viza modernizarea unor drumuri din comuna Mihălășeni. În schimbul sumelor, fostul primar ar fi urmat să aprobe plățile și să confirme executarea lucrărilor.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe șase imobile ale fostului edil, în limita sumei de 500.000 de lei. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoșani.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO siglă DNA