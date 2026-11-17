Lansare la Bacău: „Prima și ultima îmbrățișare. Diaspora prin ochii unui copil” de Cătălina Galer

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 12:36





COMUNICAT DE PRESĂ

Lansare la Bacău: „Prima și ultima îmbrățișare. Diaspora prin ochii unui copil” de Cătălina Galer

Un eveniment literar și social despre puterea părinților de a fi aproape de copii, despre rezistența copiilor de a se dezvolta cu părinți plecați departe

Curtea Veche Publishing lansează la Bacău volumul „Prima și ultima îmbrățișare. Diaspora prin ochii unui copil” de Cătălina Galer. Lansarea are loc la Biblioteca Județeană „Costache Sturza” din Bacău (strada 9 Mai nr. 7) vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 17.00. Participă la lansare: Cătălina Galer, Mariana Umbrărescu (profesoară, Bacău), Adrian Jicu (scriitor, critic literar, directorul Bibliotecii județene „Costache Sturza” din Bacău), Ovidiu Șimonca (jurnalist, editor revista MATCA).

Lansarea de la Bacău își propune să fie o dezbatere despre relația părinți-copii, părinți plecați la muncă în străinătate, copii rămași acasă. Cum pot trece acești copii peste dificultățile distanței? Cum pot copiii să se împlinească, să meargă liniștiți și încrezători la școală, cum pot trăi cu părinți plecați departe? Autoarea, Cătălina Galer, va dialoga cu publicul din Bacău și va oferi autografe pe carte, la final.

Inspirată de propria poveste a autoarei, Prima și ultima îmbrățișare o învață pe Maria prea devreme ce înseamnă dorul, absența și maturizarea. Într-un apartament din Bacăul anilor 2000, tatăl pleacă la muncă în străinătate, iar mama îl urmează curând, lăsând în țară două fete care încearcă să țină ascuns adevărul și să păstreze intactă iluzia unei familii încă întregi. Cu o voce sinceră, caldă și tulburătoare, această carte surprinde lumea nevăzută a copiilor rămași acasă, între promisiuni, scrisori, telefoane rare și speranța unei întoarceri rapide.

Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei României: „Am cunoscut-o pe Cătălina și este o persoană sensibilă și pasionată de România, de rădăcinile și de valorile care ne țin mereu uniți, indiferent unde ne duc pașii în lume. Oriunde am fost în lumea asta, acasă pentru mine este tot timpul în România. Felicitări pentru această carte emoționantă și mult succes!”

Cătălin Striblea, jurnalist: „În statistici apar ca „familii ale diasporei“. Le-am cunoscut la televizor sau din ziare. În realitate, sunt copii care adorm cu hainele părinților în brațe, care așteaptă apeluri ce nu mai vin și care învață prea devreme că dragostea poate locui la mii de kilometri depărtare. Prin ochii unei fetițe din Bacăul începutului de mileniu, Cătălina Galer scrie o carte despre dor și rezistență, despre părinți care pleacă pentru a oferi un viitor mai bun și despre copiii care plătesc prețul nevăzut al acestei alegeri. O poveste care va părea ficțiune doar celor care nu au trăit-o.”

Ioana Bivolaru, ambasadoare: „Peste toate tensiunile scoase la lumină de acest text răzbate gândul emoționant că iubirea poate străbate, întregită, golul pe care mii de kilometri îl aștern între copii și părinți. Cred că este o lectură necesară: avem responsabilitatea de a citi această carte și de a asculta vocile, multe, care spun, de atâta timp, poveștile celor înstrăinați, de la care nu avem dreptul să ne îndepărtăm privirea.”

Mirela Nemțanu, CEO al HOSPICE Casa Speranței: „Cătălina Galer deschide un dialog pentru cei mulți care au nevoie să fie auziți, cei care poate nu sunt văzuți, un dialog construit în cel mai autentic fel: din bucăți reale de viață”

Luminița Lișcă, psihologă și psihoterapeută: „Există oameni care își lasă amprenta în viața celorlalți prin felul în care îi fac să se simtă văzuți, sprijiniți și importanți. Cătălina este unul dintre ei, un OM profund uman, cu respect autentic pentru ceilalți și pentru valorile care ne țin împreună. Iubește România, și nu doar prin cuvinte, ci prin implicare, grijă și responsabilitate față de comunitate. Este aproape de copii, de persoanele vulnerabile și de cele care au nevoie de sprijin, oferind timp, atenție și suflet acolo unde contează cu adevărat.”

Conf. univ. dr. Maria Corina Barbaros: „E o mare bucurie să o regăsesc pe Cătălina Galer, după mulți ani de la terminarea studiilor formale, ca pe o femeie sofisticată, profund reflexivă în raport cu propriul succes și generoasă cu toți cei care sunt acum pe drumul deja parcurs de ea.”

CĂTĂLINA GALER (născută la Bacău) este expertă în politici publice, absolventă de studii europene și relații internaționale, cu o experiență de peste zece ani în administrația publică; a fost mereu ghidată de dorința de a sprijini comunitățile, construind punți între instituții și societatea civilă.

Volumul său de debut, „Prima și ultima îmbrățișare. Diaspora prin ochii unui copil”, apărut la Curtea Veche Publishing, este o invitație la dialog, empatie și conectare reală.

Vă mulțumim pentru atenția acordată cărților și lansărilor de carte, cu stimă,

Ovidiu Șimonca

e-mail: ovidiu.simonca@curteaveche.ro