„Un milion de stele”, ediția a XX-a. Împreună aprindem lumina solidarității în comunitățile Diecezei de Iași!

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 09:57





În această perioadă, lumina solidarității se aprinde în aproximativ 90 de comunități parohiale din Dieceza de Iași, în cadrul campaniei caritabile „Un milion de stele”, organizată de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, în colaborare cu Episcopia Romano-Catolică de Iași. Prin momente de rugăciune, aprinderea simbolică a candelelor și gesturi concrete de generozitate, comunitățile parohiale se reunesc în jurul unui mesaj comun: grija față de aproapele și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.

La Iași, duminică, 15 noiembrie 2026, cu ocazia Zilei Mondiale a Săracilor, Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, împreună cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului” și Parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, organizează două evenimente în cadrul campaniei „Un milion de stele”, la care sunt invitați să participe toți oamenii de bunăvoință.

Tot duminică, începând cu ora 13:00, Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași va organiza cea de-a doua ediție a evenimentului „Masa Săracului”, în sala de mese a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, un moment de comuniune și fraternitate dedicat persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate.

O lumină aprinsă pentru cei aflați în nevoie

Organizată anual, începând din 2007, campania „Un milion de stele” a devenit un simbol al solidarității creștine și al implicării comunităților în sprijinirea persoanelor vulnerabile. Evenimentele din acest an se desfășoară în comunități parohiale romano-catolice din județele Bacău, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava, Galați și Botoșani, reunind credincioși, preoți, voluntari și oameni de bunăvoință.

Dincolo de aprinderea simbolică a candelelor, campania are un important rol caritabil, oferind fiecărei comunități parohiale posibilitatea de a răspunde unor nevoi concrete. Parohiile participante își îndreaptă sprijinul către persoane sau familii aflate în situații dificile, către cazuri sociale identificate la nivel de comunitate, ori către serviciile și programele sociale desfășurate de Caritas Iași. Din cele aproximativ 90 de parohii implicate în campanie, 17 au ales să susțină serviciile sociale ale Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași.

Pentru unii, ajutorul poate însemna alimente, medicamente sau alte produse de strictă necesitate; pentru alții, sprijin pentru educație, îngrijire, depășirea unei situații dificile ori acces la servicii sociale.

Ziua Mondială a Săracilor – o chemare la fraternitate și solidaritate

Campania diecezană „Un milion de stele” se desfășoară în apropierea Zilei Mondiale a Săracilor, celebrată în acest an duminică, 15 noiembrie 2026, sub îndemnul biblic „Domnul este refugiul celui sărac” (Ps 14,6).

Această zi ne reamintește că persoanele aflate în sărăcie sau în situații de vulnerabilitate au nevoie nu doar de sprijin material, ci și de apropiere, ascultare, respect și sentimentul apartenenței la o comunitate. Solidaritatea creștină înseamnă mai mult decât a oferi ceva din ceea ce avem: înseamnă a dărui din timpul nostru, din atenția și din grija noastră față de ceilalți.

Astfel, duminică, 15 noiembrie 2026, începând cu ora 13:00, în sala de mese a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului „Masa Săracului”, organizat de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași. Evenimentul este dedicat persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate și va reuni beneficiari ai serviciilor sociale, voluntari și reprezentanți ai structurilor socio-caritative, într-un moment de apropiere, comuniune și fraternitate.

Dincolo de masa caldă oferită, această întâlnire își propune să pună în centrul atenției demnitatea fiecărei persoane și importanța relațiilor umane bazate pe respect, grijă și solidaritate. Este un prilej de a arăta că sprijinul acordat celor aflați în dificultate înseamnă mai mult decât ajutor material: înseamnă prezență, atenție și disponibilitatea de a fi aproape de celălalt.

Ora 18:00 – „Un milion de stele” la Parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Iași

Duminică, 15 noiembrie 2026, începând cu ora 18:00, la Parohia Romano-Catolică „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Iași, suntem invitați să participăm la un moment de rugăciune și la aprinderea simbolică a candelelor, ca semn de speranță și solidaritate cu persoanele aflate în dificultate. Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația „Sfântul Vincențiu de Paul”.

În această locație, evenimentul este dedicat susținerii copiilor din programul social „Don Bosco”, derulat de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași. Prin acest program, copiii proveniți din familii vulnerabile beneficiază de o masă caldă zilnic, sprijin educațional, consiliere psihologică, activități socio-educaționale și recreative, precum și oportunități de dezvoltare personală.

Tot duminică, după fiecare Sfântă Liturghie, în fața parohiei vor fi amenajate standuri cu obiecte realizate manual, specifice Crăciunului, pregătite cu sprijinul și implicarea membrilor Asociației „Sfântul Vincențiu de Paul”. Donațiile oferite vor contribui la continuarea serviciilor destinate acestor copii, oferindu-le sprijinul și încurajarea de care au nevoie pentru un viitor mai bun.

Ora 19:00 – „Un milion de stele” în fața Catedralei Romano-Catolice din Iași

Începând cu ora 19:00, în fața Catedralei Romano-Catolice „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași, suntem invitați să aprindem împreună candele ale speranței, într-un moment de rugăciune, comuniune și solidaritate.

Pe parcursul zilei, după fiecare Sfântă Liturghie, în fața Catedralei vor fi amenajate standuri cu obiecte realizate manual, specifice Crăciunului. Donațiile colectate vor contribui la sprijinirea copiilor, familiilor și persoanelor vârstnice, aflate în situații de vulnerabilitate.

Prin fiecare contribuție, participanții pot transforma lumina simbolică a unei candele într-un ajutor concret pentru persoanele în nevoie, susținând activitățile sociale și caritabile desfășurate de Caritas Iași.

Persoanele care doresc să susțină cauzele noastre, pot contribui și prin donații online, accesând pagina: https://caritas-iasi.ro/campanii-caritas-iasi/.