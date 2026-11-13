„In Memoriam Acad. Constantin V. Gheorghiu” – 70 de ani de la trecerea în eternitate a reputatului profesor chimist

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 10:38





Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Direcția Județeană Iași a Arhivelor Naționale și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, invită publicul vineri, 20 noiembrie 2026, începând cu ora 12.00, la Muzeul „Poni-Cernătescu”, la un eveniment cultural-științific dedicat comemorării a 70 de ani de la trecerea în eternitate a reputatului profesor chimist Constantin V. Gheorghiu (1894–1956).

Intitulat „In Memoriam Acad. Constantin V. Gheorghiu”, evenimentul va reuni personalități ale vieții academice și culturale ieșene, chimiști, cercetători și iubitori ai muzeului, într-un demers de recuperare și valorificare a contribuției unei personalități marcante la dezvoltarea chimiei românești. Întâlnirea va fi moderată de dr. ing. Monica Nănescu, șef al Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

Programul va debuta cu evocarea „Acad. C. V. Gheorghiu (1894–1956) – O viață în slujba chimiei și a cunoașterii”, susținută de prof. univ. dr. Doina Humelnicu, de la Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Discipol al profesorului Anastasie Obregia, Constantin V. Gheorghiu și-a început activitatea universitară în anul 1946, ca asistent în cadrul Laboratorului de Chimie Organică al universității ieșene. Primele sale cercetări științifice au vizat derivații de tiotetrahidrochinazolină, domeniu în care a obținut rezultate importante, apreciate atât în țară, cât și în străinătate. O parte dintre acestea au stat la baza tezei sale inaugurale pentru obținerea titlului de doctor în chimie.

Ulterior, profesorul și-a continuat activitatea de cercetare în domeniul substanțelor antituberculoase, publicând, alături de colectivul Catedrei de Chimie Organică, numeroase studii în reviste de specialitate. Dincolo de contribuțiile sale științifice, Constantin V. Gheorghiu s-a remarcat prin competență, rigoare și dăruire în activitatea didactică, formând o importantă generație de specialiști. Printre discipolii săi, care și-au elaborat tezele de doctorat sub îndrumarea sa, se numără Lucia Manolescu, Leonia Stoicescu Crivetz, Elena Bogdan, Elena Cozbuschi, C. H. Budeanu, Boris Arventiev, Gheorghe Meran, Magda Petrovanu și Mircea Candiano Leonte.

În semn de recunoaștere a meritelor sale științifice și academice, Laboratorul de Chimie Organică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași poartă, din anul 1990, numele „Prof. C. V. Gheorghiu”.

Un moment important al manifestării îl va constitui vernisajul expoziției „Constantin V. Gheorghiu – Mărturii documentare ale vieții și operei științifice”, curatoriată de muzeograf dr. Oana Florescu și conservator Iulia Caraiman, de la Muzeul „Poni-Cernătescu”. Prin intermediul documentelor și mărturiilor reunite, expoziția aduce în atenția publicului repere ale parcursului biografic și profesional al profesorului, ilustrând contribuția sa la dezvoltarea cercetării chimice și la formarea unor noi generații de specialiști. Expoziția va putea fi vizitată până la data de 20 aprilie 2027.

Evenimentul se va încheia cu un moment artistic susținut de membrii Cvartetului de suflători „Amicitiae”, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași. Microrecitalul îi va avea ca protagoniști pe elevii Alexia Vatamanu – flaut, George Laurian Gavril – clarinet, Eduard Darius Petrișor – fagot și Cosmin Răzvan Matei – corn, sub îndrumarea prof. Valentina Cioată.

Manifestarea se înscrie în seria proiectelor culturale dedicate marilor personalități care și-au înscris cu cinste numele în istoria științei și tehnicii din România, oferind publicului prilejul de a redescoperi personalitatea și moștenirea științifică a profesorului Constantin V. Gheorghiu.

Muzeul „Poni-Cernătescu”, situat în Iași, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 7B, este parte a Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și poate fi vizitat de marți până sâmbătă, între orele 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).