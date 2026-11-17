Trei adolescente au ajuns la școală în stare de ebrietate. Două au fost transportate la spital

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 12:52

Trei adolescente cu vârste de 15 și 16 ani, eleve la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman, s-au prezentat luni, la cursuri în stare de ebrietate, după ce ar fi consumat băuturi alcoolice în afara unității de învățământ. Două dintre adolescente au fost transportate la spital, iar pentru cea de-a treia a fost refuzat transportul cu ambulanța.

Reprezentanții unității de învățământ au identificat cele trei eleve care consumaseră băuturi alcoolice în afara școlii și care ulterior s-au prezentat la cursuri în stare de ebrietate. Una dintre adolescente a fost dusă la cabinetul medical al școlii, fiind solicitată intervenția Serviciului de Ambulanță Județean Neamț.

Prima adolescentă, în vârstă de 15 ani, a fost diagnosticată cu etilism acut și epistaxis (sângerare nazală). Aceasta a fost evaluată de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal de Urgență Roman, pentru investigații și îngrijiri medicale.

Cea de-a doua elevă, în vârstă de 16 ani, a fost diagnosticată, de asemenea, cu etilism acut, însă nu a fost transportată la spital, fiind consemnat refuzul transportului. A treia elevă, tot în vârstă de 15 ani, a primit diagnosticul de etilism acut și a fost preluată de un echipaj de ambulanță cu asistent medical, fiind transportată la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Cele trei adolescente aveau programate activități de practică școlară în intervalul orar 14:00–20:00. Conducerea Colegiului Tehnic „Petru Poni” din Roman a informat Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu privire la cele întâmplate si se asteaptă o decizie în acest caz.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro