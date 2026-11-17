Autoritatea Vamală Română va integra inteligenţa artificială pentru analiza riscurilor
Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 06:39
Autoritatea Vamală Română va integra inteligenţa artificială pentru analiza riscurilor în contextul reformei legislaţiei vamale europene.
O nouă platformă de date va automatiza controalele, calculul taxelor şi monitorizarea mărfurilor, în contextul creşterii fără precedent a comerţului electronic.
Anunţul a fost făcut de directorul autorităţii vamale, Claudiu Ardeleanu.
Claudiu Ardeleanu: La nivel unional, se pun bazele unei platforme de date comune. Va dispărea declaraţia vamală clasică şi va fi înlocuită de informaţii transmise în această bază de date comune şi de acolo se va face o analiză a riscurilor inclusiv bazată pe inteligenţa artificială. Noi vom fi obligaţi ca autoritate naţională să punem în aplicare recomandările de acolo. Vom avea şi alte riscuri naţionale.
Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro