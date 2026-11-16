METEO: Intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m

Intervalul : conform textelor

Zonele afectate : conform textelor și hărții

Fenomene : conform textelor

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INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 16 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m

Zone afectate: conform textului

Vântul va avea intensificări, luni (16 noiembrie) local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte, iar marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h.

Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă vor fi în general de 20…50 l/mp.

Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini mai mari de 1700 m în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 noiembrie, ora 10 – 16 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județul Caraș-Severin

În intervalul menționat, în județul Caraș-Severin, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h.