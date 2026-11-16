Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m

METEO: Intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m

METEO: Intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 10:23

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 16-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 16 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; ninsori și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1700 m
Zone afectate: conform textului

     Vântul va avea intensificări, luni (16 noiembrie) local în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte, iar marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h.
    Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă vor fi în general de 20…50 l/mp.
    Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini mai mari de 1700 m în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 noiembrie, ora 10 – 16 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județul Caraș-Severin

       În intervalul menționat, în județul Caraș-Severin, local și temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 16-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 17 noiembrie, ora 06 – 18 noiembrie, ora 10;
Zonele afectate : intensificări ale vântului la munte;
Fenomene : intensificări ale vântului;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 06 – 18 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate și zone afectate: intensificări ale vântului la munte

       În intervalul menționat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini mari de 90…120 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Etichete:
Ministrul dezvoltării le propune primarilor din comunele mici să ia în calcul comasarea voluntară
Naţional duminică, 15 noiembrie 2026, 07:06

Ministrul dezvoltării le propune primarilor din comunele mici să ia în calcul comasarea voluntară

Ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica, le-a propus primarilor din comunele mici reuniți la Botoșani să ia în calcul comasarea voluntară,...

Ministrul dezvoltării le propune primarilor din comunele mici să ia în calcul comasarea voluntară
Postul Naşterii Domnului începe astăzi; 14 zile cu dezlegare la peşte, potrivit calendarului ortodox
Naţional duminică, 15 noiembrie 2026, 07:01

Postul Naşterii Domnului începe astăzi; 14 zile cu dezlegare la peşte, potrivit calendarului ortodox

Postul Naşterii Domnului începe anul acesta duminică, iar Biserica îi îndeamnă pe credincioşi ca în această perioadă să intensifice...

Postul Naşterii Domnului începe astăzi; 14 zile cu dezlegare la peşte, potrivit calendarului ortodox
Peste 5.000 de oameni s-au adunat în Parcul Izvor la protestul pentru susţinerea lui Călin Georgescu
Naţional sâmbătă, 14 noiembrie 2026, 15:40

Peste 5.000 de oameni s-au adunat în Parcul Izvor la protestul pentru susţinerea lui Călin Georgescu

UPDATE ora 15:30 – Peste 5.000 de oameni s-au adunat în Parcul Izvor din Bucureşti la protestul organizat de AUR, fără autorizaţie, pentru...

Peste 5.000 de oameni s-au adunat în Parcul Izvor la protestul pentru susţinerea lui Călin Georgescu
România câştigă definitiv arbitrajul Roşia Montană, cererea de anulare formulată de Gabriel Resources a fost respinsă
Naţional sâmbătă, 14 noiembrie 2026, 10:16

România câştigă definitiv arbitrajul Roşia Montană, cererea de anulare formulată de Gabriel Resources a fost respinsă

România a obţinut, vineri, o nouă soluţie favorabilă şi definitivă în dosarul arbitral internaţional ICSID nr. ARB/15/31, în contextul în...

România câştigă definitiv arbitrajul Roşia Montană, cererea de anulare formulată de Gabriel Resources a fost respinsă
Naţional sâmbătă, 14 noiembrie 2026, 08:44

Validarea instalatorilor din programul lansat de AFM se va derula săptămâna viitoare

Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile derulează săptămâna viitoare etapa de...

Validarea instalatorilor din programul lansat de AFM se va derula săptămâna viitoare
Naţional sâmbătă, 14 noiembrie 2026, 08:29

Postul Naşterii Domnului începe duminică; 14 zile cu dezlegare la peşte, potrivit calendarului ortodox

Postul Naşterii Domnului începe anul acesta duminică, iar Biserica îi îndeamnă pe credincioşi ca în această perioadă să intensifice...

Postul Naşterii Domnului începe duminică; 14 zile cu dezlegare la peşte, potrivit calendarului ortodox
Naţional vineri, 13 noiembrie 2026, 12:38

Fostul director de la Oil Terminal, Gabriel Daraban, plasat de DIICOT sub control judiciar (surse)

UPDATE 12:35 – Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost plasat de DIICOT sub control judiciar în dosarul de...

Fostul director de la Oil Terminal, Gabriel Daraban, plasat de DIICOT sub control judiciar (surse)
Naţional vineri, 13 noiembrie 2026, 12:28

Cod portocaliu şi Cod galben de inundaţii pe râuri din 13 judeţe

Hidrologii au emis, vineri, un Cod portocaliu şi un Cod galben de viituri pentru râuri din 13 judeţe, valabile până sâmbătă la prânz....

Cod portocaliu şi Cod galben de inundaţii pe râuri din 13 judeţe