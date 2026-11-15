(AUDIO) Doi pacienți din Iași au primit o nouă șansă la viață după un transplant renal

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 18:26 / actualizat: 16 noiembrie 2026, 6:35

Două persoane cu insuficiență renală cronică au primit o nouă șansă la viață, la Iași, după ce familia unui bărbat de 45 de ani, aflat în moarte cerebrală la Spitalul Județean din Suceava, a fost de acord cu donarea de organe.

Operația de prelevare a mobilizat echipe medicale din România, Ungaria și Austria. Este prima recoltare simultană de organe și țesuturi din ultimul timp la Spitalul Județean din Suceava. La Iași, intervențiile s-au încheiat cu succes, iar pacienții sunt stabili, potrivit coordonatorului Compartimentului de Transplant Renal, din cadrul Spitalului Parhon, medicul Adrian Covic: ”În urma diferitelor investigații au fost selectați un bărbat de 52 de ani din Huși, făcând dialize din 2025, și o femeie din Iași, de 51 de ani, pe dializă peritoneală din 2018. Intervențiile s-au finalizat, pacienții sunt stabili din punct de vedere hemodinamic și sperăm că, din punct de vedere al funcționalității rinichilor, lucrurile să se desfășoare în regulă. Potrivirea era foarte bună, era un donator aflată în moarte cerebrală, în urma unui traumatist cranian, dar dificil de ținut în condiții optime și rinichii au avut o ușoară suferință la momentul recoltării.”

Totodată, ficatul a ajuns la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, unde urmează să fie transplantate și corneele, la începutul săptămânii viitoare. În același timp, echipe medicale venite din străinătate au preluat cordul, care a plecat spre Budapesta, și plămânii, transportați la Viena, în timp ce țesuturile osoase și tendoanele au fost trimise la Banca de Țesuturi din București.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO Spitalul Județean din Suceava)