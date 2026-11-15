(AUDIO) Decalajul economic dintre Moldova și București-Ilfov, semnalat ministrului Dezvoltării

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 07:20 / actualizat: 15 noiembrie 2026, 9:10

Decalajul economic major dintre Moldova și polul de dezvoltare București-Ilfov a ajuns pe masa noului ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul unei vizite de lucru la Botoșani.

Directorul ADI Țara de Sus, Lucian Trufin, i-a transmis oficialului guvernamental că Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în regiunea Nord-Est a ajuns în 2024 la doar 48% din media Uniunii Europene, în timp ce polul București-Ilfov a urcat la 188%.

Lucian Trufin a subliniat că locuitorii din Moldova plătesc aceleași taxe și impozite, deși nivelul de dezvoltare este mult mai redus.

Acesta a cerut ca strategia de dezvoltare pregătită de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara de Sus, împreună cu 125 de primării din județele Botoșani, Iași și Suceava, să fie inclusă în viitoarele planuri naționale de finanțare europeană: ”Plătim aceleași taxe și impozite. Cunoscând aspectele acestea, sunteți într-un teritoriu în care găsiți unitate atât politică cât și administrativă, 125 de primari în 3 județe și-au dat mâna împreună cu Consiliul Județean Botoșani și au inființat o asociație de dezvoltare intercomunitară, Țara de Sus cu un scop bun, de a dezvolta acest teritoriu printr-un mecanism distinct de finanțare, pe care Uniunea Europeană l-a gândit, l-a conceput, tocmai pentru reducerea decalajului de dezvoltare. De atunci am scris o strategie de dezvoltare care cuprinde toate proiectele importante, mature și prioritare ale tuturor UAT-urilor, o strategie care a fost asumată și aprobată în Hotărâre de Consilile Locale și Județene. Această strategie a fost trimisă către Ministerul Dezvoltării, minister care este liderul proiectului de scriere a strategiei de dezvoltate teritorială.”

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO Gina Poenaru)