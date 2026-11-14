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Postul Naşterii Domnului începe duminică; 14 zile cu dezlegare la peşte, potrivit calendarului ortodox

Postul Naşterii Domnului începe duminică; 14 zile cu dezlegare la peşte, potrivit calendarului ortodox

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2026, 08:29

Postul Naşterii Domnului începe anul acesta duminică, iar Biserica îi îndeamnă pe credincioşi ca în această perioadă să intensifice rugăciunea, să participe la slujbele religioase şi să săvârşească fapte de milostenie, unind înfrânarea alimentară cu grija faţă de aproapele.

Postul Crăciunului este unul dintre cele patru mari posturi de peste an şi reprezintă o perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, informează Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Ultima zi a perioadei de înfrânare este 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, când credincioşii se pregătesc să întâmpine praznicul Naşterii Domnului.

În cele 40 de zile de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului, credincioşii ortodocşi vor avea 14 zile cu dezlegare la peşte, potrivit calendarului bisericesc, Postul Naşterii Domnului fiind mai puţin aspru din punct de vedere alimentar decât Postul Sfintelor Paşti.

Potrivit calendarului ortodox, zile cu dezlegare la peşte pentru anul 2026 sunt:

* Noiembrie: 21, 22, 23, 28, 29 şi 30.
* Decembrie: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 şi 19.

Prima dezlegare la peşte este în 21 noiembrie, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Intrarea în biserică a Maicii Domnului, precizează basilica.ro.

Printre sărbătorile importante din această perioadă se numără şi cea a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, în 30 noiembrie, precum şi pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, în 6 decembrie.

De asemenea, vor fi cinstite şi două sfinte femei românce canonizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025: Sfânta Anastasia, mama Sfântului Andrei Şaguna, în data de 1 decembrie, respectiv Sfânta Cuvioasă Muceniţă Evloghia de la Samurcăşeşti, în data de 19 decembrie.

Postul Naşterii Domnului aminteşte de aşteptarea venirii Mântuitorului şi îi cheamă pe creştini să se pregătească pentru această sărbătoare prin pocăinţă, rugăciune şi fapte bune. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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