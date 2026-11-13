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(AUDIO) Botoșani: Bărbat reținut pentru contrabandă cu țigarete, în Trușești

(AUDIO) Botoșani: Bărbat reținut pentru contrabandă cu țigarete, în Trușești
13 noiembrie 2026, 18:12

Un bărbat de 49 de ani, suspectat de implicare în contrabanda cu țigarete, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a încercat să fugă de polițiștii de frontieră, în localitatea Trușești, județul Botoșani.

În timpul intervenției, agenții au folosit armamentul din dotare pentru a-l opri, mai exact au tras un foc de avertisment asupra pneurilor autoturismului, însă acesta și-a continuat deplasarea până la domiciliu.
Ajuns acasă, a abandonat mașina și a încercat să distrugă probele într-o încăpere a locuinței.

În urma unei percheziții domiciliare, bărbatul a fost identificat și reținut, după cum declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Denis Lazăr:

Denis Lazăr: În urma activităților desfășurate, s-a stabilit că la volanul autoturismului se afla un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Botoșani, cunoscut cu antecedente în ceea ce privește implicarea sa în transportul țigaretelor de contrabandă. Cu doar câteva zile în urmă, persoana a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 30.000 lei și a rămas fără autoturismul în valoare de 35.000 lei, după ce a fost depistată de polițiștii de frontieră transportând țigarete de contrabandă. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea eventualilor complici.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea / FOTO STPF Botoșani)

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