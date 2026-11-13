Botoșani: Liceul din Trușești trece la energie verde. Investiție de 50 kW în panouri

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 12:42

Liceul Tehnologic „Demostene Botez” din Trușești investește în energie verde. Unitatea de învățământ a finalizat instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere de 50 de kilowați, investiție realizată cu sprijinul financiar al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Proiectul face parte din programul național destinat liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol și urmărește reducerea cheltuielilor cu energia electrică, dar și promovarea utilizării surselor regenerabile în procesul educațional.

Energia produsă va acoperi o parte importantă din necesarul instituției, inclusiv pentru sălile de clasă, laboratoare, atelierele de practică și internat. Economiile realizate vor putea fi direcționate către alte investiții necesare dezvoltării unității de învățământ.

De programul național de susținere financiară derulat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) beneficiază 59 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol, iar bugetul anual alocat din bugetul de stat este de 13.500.000 de lei.

În județul Botoșani sunt incluse pe această listă oficială 3 unități de învățământ, printre care și Liceul „Demostene Botez” din Trușești (alături de Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani și Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni).

(Radio Iaşi/Gina Poenaru)