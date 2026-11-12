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(FOTO / AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași celebrează 89 de ani de la înființare

(FOTO / AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași celebrează 89 de ani de la înființare
12 noiembrie 2026, 15:20

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași celebrează, astăzi, 89 de ani de la înființare și 213 ani de când, la Iași, s-a ținut primul curs în limba română pe o specializare tehnică.

În cadrul ceremoniei, rectorul instituției academice, Dan Cașcaval, a subliniat rolul universității în formarea absolvenților, dar și orientarea acesteia spre inovare, referindu-se la o specializare unică la nivel național care a fost propusă la Ministerul Educației, intitulată Inginerie Farmaceutică:

La rândul său, prorectorul Neculai Seghedin a precizat că Universitatea Tehnică „Gherghe Asachi” este una dintre cele trei instituții de învățământ superior din țară care oferă studenților posibilitatea de a absolvi cu diplomă de inginer, dar și brevet de ofițer, datorită colaborării cu autoritățile naționale:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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