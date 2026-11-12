(FOTO / AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași celebrează 89 de ani de la înființare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași celebrează, astăzi, 89 de ani de la înființare și 213 ani de când, la Iași, s-a ținut primul curs în limba română pe o specializare tehnică.

În cadrul ceremoniei, rectorul instituției academice, Dan Cașcaval, a subliniat rolul universității în formarea absolvenților, dar și orientarea acesteia spre inovare, referindu-se la o specializare unică la nivel național care a fost propusă la Ministerul Educației, intitulată Inginerie Farmaceutică:

La rândul său, prorectorul Neculai Seghedin a precizat că Universitatea Tehnică „Gherghe Asachi” este una dintre cele trei instituții de învățământ superior din țară care oferă studenților posibilitatea de a absolvi cu diplomă de inginer, dar și brevet de ofițer, datorită colaborării cu autoritățile naționale:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)