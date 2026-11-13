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„Nu mă sperie Bacul!” – o premieră națională în educație! Sofia și Dan Crudu, inițiatorii proiectului, cu Mihai Florin Pohoață, la Pulsul Zilei – 13.11.2026.

Inițiativa „Nu mă sperie Bacul!” În condițiile în care sistemul educațional românesc se confruntă cu provocări majore, precum rata de promovabilitate la Bacalaureat de doar 74,3% în 2025 și un procent semnificativ de elevi care abandonează școala din motive socio-economice și de motivație, se impune adoptarea unor metode alternative pentru sprijinirea elevilor în procesul de învățare.

„Nu mă sperie Bacul!” – o premieră națională în educație! Sofia și Dan Crudu, inițiatorii proiectului, cu Mihai Florin Pohoață, la Pulsul Zilei – 13.11.2026.

Publicat de mihaipohoata, 13 noiembrie 2026, 13:11


„Nu mă sperie Bacul!” reprezintă o premieră națională, o inițiativă care  transformă modul în care elevii se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat combinând teatrul, literatura și tehnologia într-un format atractiv, relevant și adaptat nevoilor actuale.

Concret, formăm Hub-uri creative în licee și desfășurăm activități dedicate pregătirii examenului de Bacalaureat, la limba română, cu ajutorul tehnicilor teatrale.

Pe parcursul a aproximativ 12 luni, lucrăm îndeaproape cu elevii și îi ghidăm în procesul de punere în scenă a spectacole de teatru bazate pe opere de literatură de la Bacalaureat.

În aceste Hub-uri, pe lângă îndrumarea unor actori profesioniști, implicăm și profesorii de limba și literatura română, pentru a crea un mediu educațional integrat.

Inițiativa își propune să devină un model pentru sistemul educațional alternativ din România și să demonstreze că metodele creative și colaborative pot crește interesul pentru literatură și pot reduce stresul legat de examene.

„Nu mă sperie Bacul!” nu este doar un festival, ci o platformă de schimbare a paradigmei în pregătirea elevilor, un catalizator pentru implicare, creativitate și încredere în propriile abilități.

Incluziunea socială și sprijin pentru elevii din medii vulnerabile

Un alt obiectiv prioritar al inițiativei „Nu mă sperie Bacul!” este promovarea incluziunii sociale și sprijinirea elevilor proveniți din medii vulnerabile.

Proiectul își propune să ofere oportunități egale pentru elevii care adesea nu își permit să beneficieze de pregătiri suplimentare sau de resurse educaționale adecvate.

Mulți dintre acești copii se confruntă cu episoade de bullying și marginalizare din cauza condițiilor sociale, ceea ce le afectează motivația și încrederea în propriile forțe.

Prin participarea la atelierele creative din cadrul inițiativei „Nu mă sperie Bacul!”, acești elevi vor avea ocazia să se integreze mai bine în comunitatea educațională, să-și dezvolte abilități noi și să-și crească stima de sine, într-un mediu sigur și creativ.

Rolul inițiativei este, așadar, nu doar să pregătească elevii pentru Bacalaureat, ci și să contribuie la reducerea inegalităților sociale și să sprijine incluziunea și diversitatea în educație.

Avem detalii de la Sofia și Dan Crudu, inițiatorii proiectului „Nu mă sperie Bacul!” astăzi, vineri, 13 noiembrie 2026, în intervalul orar 12:30 – 12:45, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Sofia și Dan Crudu, inițiatorii proiectului „Nu mă sperie Bacul!”.

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