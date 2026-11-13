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(AUDIO) Premiul Opera „Omnia”, acordat de Uniunea Scriitorilor – Filiala Iași, a fost decernat scriitoarei Natalia Cantemir

(AUDIO) Premiul Opera „Omnia”, acordat de Uniunea Scriitorilor – Filiala Iași, a fost decernat scriitoarei Natalia Cantemir
13 noiembrie 2026, 15:20

Premiul Opera Omnia acordat de Uniunea Scriitorilor, Filiala Iași a fost decernat astăzi scriitoarei în vârstă de 90 de ani, Natalia Cantemir.

Traducătoare și specialistă în filologie originară din Chișinău, Natalia Cantemir a promovat de-a lungul carierei cultura română în universități din Polonia.

De asemenea, astăzi au fost premiați și Marcel Miron și Angela Baciu pentru poezie, iar Mariana Drumur pentru proză.
George Bădărău a obținut premiul pentru critică și istorie literară, iar Andrei Corbea, pentru traducere. Cele pentru debut au fost acordate lui Dan Robert Nicolau și Ștefan Tudor Baciu.

Președintele Uniunii Scriitorilor din România Filiala Iași, Casian Maria Spiridon:

Casian Maria Spiridon: De când sunt la conducerea filialei, acordăm și premiile comitetului filialei, care pot fi pentru proză, pentru poezie, pentru critică literară și așa mai departe. Deocamdată pentru teatru n-a fost cazul, pentru că n-am avut o carte de teatru care să fie luată în seamă, dar celelalte sunt onorate, celelalte genuri literare.

Festivități de premiere au avut loc și la filialele din Botoșani, Vaslui și Suceava a Uniunii Scriitorilor.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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