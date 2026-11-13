VIDEO LIVE la Radio Iași: Festivalul Național-Concurs de Folclor „Maria Pietraru”, ediția a III-a



Comuna Măgura, din județul Bacău, găzduiește, în perioada 14-15 noiembrie, cea de-a treia ediție a Festivalului Național-Concurs de Folclor „Maria Pietraru”, eveniment dedicat promovării folclorului autentic și păstrării tradițiilor populare românești.

Manifestarea reunește interpreți de muzică populară, ansambluri folclorice și grupuri vocale din mai multe zone ale țării, într-un program care pune în valoare diversitatea și autenticitatea cântecului tradițional.

Festivalul este organizat în memoria interpretei Maria Pietraru, una dintre vocile reprezentative ale folclorului românesc.

Radio Iași transmite VIDEO LIVE evenimentul, aducând atmosfera acestei sărbători a folclorului românesc mai aproape de publicul din întreaga țară.