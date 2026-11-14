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(AUDIO/FOTO) Corpul R al UAIC Iași va fi consolidat și modernizat cu o investiție de 3 milioane de euro

(AUDIO/FOTO) Corpul R al UAIC Iași va fi consolidat și modernizat cu o investiție de 3 milioane de euro

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2026, 09:39

Corpul R al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași intră în proces de consolidare și modernizare.

Investiția, în valoare de 3 milioane de euro, va fi realizată prin Programul Operațional Regional, iar 10 la sută din sumă reprezintă contribuția proprie a instituției de învățământ superior.

Anunțul a fost făcut de rectorul universității, Liviu-George Maha.

Inițial, conducerea instituției intenționa să acceseze fonduri prin Planul Național de
Redresare și Reziliență pentru această clădire, luând ulterior în calcul inclusiv finanțarea din bugetul propriu, înainte de a identifica această nouă sursă de finanțare europeană.

Liviu-George Maha: ”Corpul R are autorizația emisă de săptămâna trecută, am avut o întâlnire cu constructorul pentru a-i comunica faptul că suntem în schimbarea sursei de finanțare, adică proiectul intră pe finanțare pe Programul Regional, el era inițial pe PNRR, din cauza acelui calendar, a trecut pe venituri propriu, acum este eligibil și va fi finanțat prin Programul Regional. Cu alte cuvinte și siguranța în ceea ce înseamnă finanțarea este alta, calendarul va fi cel prevăzut în proiectul tehnic, efectiv lucrările vor începe abia din ianuarie-februarie, să încheie semestrul pentru că sunt programate activități didactice, dar în paralel se începe lucrări care țin de organizarea de șantier sau aprovizonarea cu materiale, astfel încât din ianuarie-februarie să înceapă lucrul.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

 

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