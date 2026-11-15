Ministrul dezvoltării le propune primarilor din comunele mici să ia în calcul comasarea voluntară

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 07:06 / actualizat: 15 noiembrie 2026, 8:10

Ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica, le-a propus primarilor din comunele mici reuniți la Botoșani să ia în calcul comasarea voluntară, pentru a putea beneficia de investiții și facilități fiscale, cum ar fi reducerea impozitului pentru cetățeni cu 50%.

Reforma ar urma să se desfășoare în două etape. Prima va fi voluntară, până la 1 martie 2027, iar cea de-a doua va presupune comasarea obligatorie pentru localitățile vizate.

Alexandru Stoica: Noi vrem să creăm servicii publice de calitate mult mai bune pentru oameni. Primarii trebuie să meargă să vorbească cu oamenii din localitatea lor, să le explice foarte clar ce poate să facă Ministerul Dezvoltării, guvernul pentru ei, prin această comasare voluntară. Să le explice oamenilor avantajele pentru dezvoltarea localității dumnealor. Este doar o comasare între primării. Oricum o să rămână și cineva la nivel local în primăria care urmează să o comaseze, să poată să preia toate problemele oamenilor din localitatea respectivă. Lucrurile vor fi făcute calculat.

Prezent la întâlnire, primul orașului Săveni, Relu Târzioru, a atras atenția asupra modului în care sunt distribuite fondurile pentru investițiile în infrastructura locală.

Edilul susține că orașele mici și comunele din județul Botoșani primesc mai puține resurse decât marile municipii, deși continuă să se confrunte cu probleme de bază care necesită finanțare.

Rador/FOTO Gina Poenaru