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(INTERVIU) Loren și Marcus, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (15.11.2026)

(INTERVIU) Loren și Marcus, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (15.11.2026)

Publicat de cristinaspinu, 15 noiembrie 2026, 17:28


Loren și Marcus au lansat „Plecat de acasă”, o piesă despre provocările vieții și nevoia de a-ți găsi propriul drum. Cu un mesaj sincer și personal, single-ul vorbește despre despre curajul de a te elibera de așteptările celor din jur și de a trăi așa cum îți dorești.

Loren și Marcus semnează muzica și versurile iar producția este realizată de Keo și Christian Eberhard.

Videoclipul aduce un plus de energie, printr-o abordare fresh, colorată și dinamică, transpunând în imagini atmosfera liberă și nonconformistă a piesei.

Loren și Marcus au mărturisit în interviul acordat la matinalul de week-end că sunt foarte entuziasmați de această colaborare și că, în viitor, vor mai lansa muzică împreună.

Ascultați mai jos interviul realizat de Cristina Spînu și urmăriți videoclipul piesei „Plecat de acasă”!

 

 

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