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(AUDIO) Literatura victoriană în România comunistă (EUAIC), de filolog Andreea-Mihaela Tamba-Chiriac, lansată la Iași

(AUDIO) Literatura victoriană în România comunistă (EUAIC), de filolog Andreea-Mihaela Tamba-Chiriac, lansată la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 09:56

Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în ziua de joi, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 14, au organizat lansarea volumului Literatura victoriană în România comunistă: norme și strategii de traducere. Cartea este semnată de filolog Andreea-Mihaela Tamba-Chiriac.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Librăriei „Orest Tafrali” din Iași (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A, parter). Cartea, alături de autoare, a fost prezentată de către prof. univ. dr. Rodica Albu și prof. univ. dr. Iulia Milică.

Evenimentul a avut loc în programul ZILELOR UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI.

Volumul a văzut lumina tiparului la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înaintea deschiderii evenimentului, împreună cu Natalia Maxim, redactor al Radio România Iași, am stat de vorbă cu Andreea-Mihaela Tamba-Chiriac, specialist în Filologie, și am aflat povestea cercetării.

Andreea-Mihaela Tamba-Chiriac este absolventă a Facultății de Litere, specializarea Traductologie și Interpretariat de conferință (licență, 2005; masterat, 2007), și a Școlii Doctorale de Studii Filologice (2011), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pentru perfecţionarea studiilor, a avut burse de studii și participări la școli de vară la Bruxelles și la Edinburgh. A publicat studii și articole din domeniul său de interes în reviste de specialitate. A fost colaborator, cu activitate didactică, la Catedra de limba și literatura engleză de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. S-a specializat în domeniul traducerilor și interpretariatului de conferință, conform siteului EUAIC.

Interviul postat îl difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)

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