Lucrările de la Examenul de Rezidenţiat au fost corectate

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 20:01 / actualizat: 16 noiembrie 2026, 6:11

UPDATE ora 20:00 – Lucrările de la Examenul de Rezidenţiat au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele şase centre universitare au fost centralizate, a anunţat, aseară, ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Într-un mesaj pe internet, el notează că cele mai mari punctaje au fost: 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară şi 925 la Farmacie.

Aceste rezultate sunt importante pentru stabilirea candidaţilor consideraţi admişi. Este vorba despre cei care au obţinut cel puţin 60% din aceste maxime la fiecare categorie.

Urmează repartizarea în ordinea notelor descrescător. Candidaţii îşi vor alege specialitatea şi centrul de pregătire din cele disponibile pe lista cu locuri şi posturi.

Aproape 10.000 de absolvenți au susținut ieri examenul de Rezidențiat, centrul universitar Iași înregistrând 1.630 de candidați, al doilea cel mai mare număr din țară după București. Radio Iași

Concursul Naţional de Rezidenţiat are loc duminică şi reuneşte 9.969 de candidaţi, care vor concura pentru 5.483 de locuri şi posturi.

La începutul lunii noiembrie, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţa că 7.180 de candidaţi s-au înscris la Medicină anul acesta, faţă de 6.956 anul trecut, iar numărul locurilor a crescut de la 4.354 la 4.481.

Pentru Medicină sunt disponibile şi 265 de posturi. La Medicină Dentară sunt 1.855 de candidaţi pentru 491 de locuri iar la Farmacie, 934 de candidaţi pentru 245 de locuri.

Concursul de admitere în Rezidenţiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie şi se va desfăşura atât pe locuri, cât şi pe posturi.

Ediţia din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent şi se va desfăşura simultan în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara.

Potrivit metodologiei, începând cu ora 8:30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrarea în sala de concurs, candidaţii se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul, cartea de identitate, paşaportul sau permisul de şedere, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs. Candidaţii care şi-au schimbat numele după data înscrierii la concurs vor avea asupra lor şi copia documentului de schimbare a numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ etc.).

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

Medicii, medicii dentişti/medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

Medicii, medicii dentişti/medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro