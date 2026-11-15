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(AUDIO) Premieră medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

(AUDIO) Premieră medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

Publicat de Andreea Drilea, 15 noiembrie 2026, 18:10 / actualizat: 16 noiembrie 2026, 6:26

Premieră medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Medicii au realizat prima recoltare simultană de multi-organe și multi-țesuturi de la un donator aflat în moarte cerebrală, salvând viețile mai multor pacienți din România și din străinătate.

Intervenția complexă a fost realizată cu sprijinul specialiștilor veniți de la Iași, București, Viena și Budapesta, alături de reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.

Ficatul, rinichii și corneea au fost trimise către centrele din Iași, după cum a declarat coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iași, medical Raluca Neagu Movilă. Ea a precizat că donatorul este un bărbat de 45 de ani cu un traumatism cranio-cerebral sever: ”S-au prelevat ficatul, rinichii și corneea de către echipele medicale de la Spitalul ”Sfântul Spiridon” și Spitalul ”Parhon” din Iași, unde s-au făcut transplanturile, și cordul, care a fost prelevat de o echipă din Ungaria. Pentru plămâni s-au deplasat o echipă din Austria, de la Viena, dar intraoperator, s-a dovedit că nu erau eligibili pentru transplant. Primitorul transplantului hepatic este tot un pacient tânăr de aproximativ 40 de ani cu ciroză hepatică cu virus B plus D, iar primitorii transplanturilor renale sunt un bărbat și o femeie, în jurul vârstei de 45 de ani. În acest moment, transplanturile sunt în desfășurare. Cele două cornei urmează să fie transplantate în cursul săptămânii viitoare la Clinica de Oftalmologie a Spitalului ”Sfântul Spiridon”. Și țesuturile au fost prelevate de echipa Spitalului Colentina și urmează să fie stocate la banca de țesuturi.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava)

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