Pensionarii, veteranii şi văduvele de război ar putea renunţa la tichetele de călătorie pe suport de hârtie

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 06:41

Pensionarii, veteranii şi văduvele de război ar putea renunţa la tichetele de călătorie pe suport de hârtie.

Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat pe articole un proiect de lege care prevede acordarea reducerilor sau a gratuităţii la transport pe baza talonului de pensie sau a legitimaţiei de veteran.

Votul final este programat pentru miercuri.

Cătălin Purcaru a asistat la dezbateri şi transmite: ”Validarea dreptului de călătorie se va face în timp real, cu ajutorul unui cod QR sau al unui cod de bare tipărit direct pe talonul de pensie ori pe legitimaţia de veteran de război.

Practic, operatorii de transport feroviar şi rutier vor verifica instantaneu, prin bazele de date ale caselor de pensii, dacă documentul este valid şi câte călătorii mai are disponibile beneficiarul. Simplificare, digitalizare şi protecţia banului public sunt avantajele proiectului legislativ, spunea deputatul liberal Lucian Bode, unul dintre iniţiatori.

Lucian Bode: Verificarea electronică şi contorizarea automată a călătoriilor elimină utilizarea abuzivă a documentelor şi decontărilor fără acoperire. Fiecare leu public cheltuit va fi justificat electronic.

Deputatul social-democrat Augustin Hagiu, şi el iniţiator, preciza că modificările aduse vor putea ajuta Casa Naţională de Pensii Publice pentru integrarea cu alte sisteme informatice ale instituţiilor.

Augustin Hagiu: Astfel reducându-se birocraţia, eliminându-se frauda şi având totodată posibilitatea de a avea un sistem de verificare unitară la nivel naţional. Câştigă astfel şi pensionarul, şi operatorul de transport, şi câştigă, evident, şi statul.

Faţă de formă adoptată de către senatori, documentul prevede că sistemul electronic ar urma să devină funcţional de la 1 ianuarie 2028, pentru a le oferi instituţiilor timp să îşi interconecteze bazele de date.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro