Despăgubiri de minimum 50.000 de euro pentru victimele atacurilor animalelor sălbatice, proiect adoptat de Senat

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 19:40

Senatul a adoptat, luni, două proiecte care prevăd acordarea unor daune morale de minimum 50.000 de euro în cazul rănirii sau decesului unei persoane în urma atacurilor animalelor sălbatice, inclusiv ale urşilor, precum şi faptul că nu va constitui infracţiune rănirea sau uciderea unui animal ca reacţie la atacul acestuia.

Prima propunere legislativă modifică şi completează Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. Ea a fost adoptată cu 73 voturi ‘pentru’, 16 ‘împotrivă’ şi 18 abţineri.

Anexele acesteia se referă la mai multe animale sălbatice, printre care bizamul, capra neagră, căpriorul, cerbul, mistreţul, şacalul, jderul, vulpea, precum şi castorul, ursul, elanul, lupul, râsul, zimbrul, dar şi mai multe specii de păsări.

‘În cazul atacurilor exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 soldate cu rănirea sau decesul unei persoane fizice se vor acorda victimei despăgubiri de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare şi de către autoritatea publică centrală care răspunde de mediu, care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă, de la momentul producerii incidentului’, prevede actul normativ adoptat.

De asemenea, în cazul atacurilor acestor animale soldate cu rănirea unei persoane fizice se vor acorda victimei daune morale în cuantum de minim 50.000 de euro. În cazul în care aceste atacuri sunt soldate cu decesul unei persoane se vor acorda sume compensatorii pentru soţul supravieţuitor şi copiii defunctului sau, în lipsa acestora, pentru alte rude de gradul I reprezentând cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate, precum şi daune morale în cuantum de minim 50.000 de euro, mai stipulează actul normativ.

Proiectul mai prevede că valoarea despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este interzisă scade în cazul urşilor de la 40.000 euro la 500 euro.

Totodată, actul normativ mai prevede că fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal ca reacţie la atacul acestuia nu va constitui infracţiune.

Aceeaşi prevedere este introdusă şi prin cel de-al doilea proiect, adoptat cu 72 voturi ‘pentru’, 15 ‘împotrivă’ şi 20 de abţineri, care completează în acest sens Ordonanţa de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Astfel, actul normativ introduce un nou articol, conform căruia ‘rănirea sau uciderea unui animal de către o persoană, ca reacţie la atacul acestuia, nu constituie infracţiune’.

Senatorul PNL Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş a susţinut că, de fapt, scopul acestor iniţiative este dezincriminarea faptelor de braconaj.

‘Am analizat şi am studiat temeinic această iniţiativă care este un exemplu de disfuncţie atât logică, cât şi argumentativă. Cu toate că reglementează patru elemente extrem de interesante şi care ar trebui să determine o dezbatere aprinsă şi pasională, de fapt scopul acestei iniţiative eu cred că este dezincriminarea, prin aplicarea legii penale mai favorabile, pentru mulţi care au dosare penale de braconaj în România’, a afirmat Ţâgârlaş.

El a menţionat că despăgubirile de 50.000 euro sunt stabilite ‘fără să aibă la bază niciun fel de analiză, nici de jurisprudenţă, nici de impact bugetar’, avertizând că un impact bugetar fără o fişă fiscală este un act de neconstituţionalitate.

‘Dacă mergi tu prin pădure şi te atacă cineva, te poţi apăra, dar dacă mergi cu puşca prin pădure şi auzi un urs, nu trebuie să-l împuşti pentru că, chipurile, te simţi ameninţat, nu trebuie să împuşti un mistreţ sau un căprior că trece. Deci, e lege făcută pentru vânătorul care se plimbă cu puşca în spate prin pădure şi aude un mormăit şi împuşcă ursul garantat fiind ameninţat’, a indicat Tâgârlaş.

Senatorul UDMR Lorant Antal a susţinut că ursul reprezintă pericol general la siguranţa cetăţeanului.

‘Nu ştiu, domnul senator de la PNL, dacă aţi văzut urs în viaţa dumneavoastră în afară de zoo, dacă nu, atunci vă invit să veniţi în circumscripţia noastră, de exemplu, judeţul Harghita, judeţul Covasna, judeţul Mureş, judeţul Argeş şi să vă uitaţi şi să înţelegeţi ce înseamnă să existe urşi la număr deja exagerat. Eu chiar aş spune că ursul reprezintă pericol general la siguranţa cetăţeanului. Dacă astăzi vrei să umbli în anumite păduri care sunt deja în proximitatea satelor sau chiar în interiorul satelor din aceste judeţe, există pericolul şi face parte din viaţa de zi cu zi a cetăţenilor că ursul e prezent practic printre oameni, iar dumneavoastră vreţi să spuneţi că, dacă din apărare tu împuşti un urs, eşti bun de plată şi eşti bun de plată şi pentru un dosar penal pentru că ai făcut din autoapărare’, a afirmat senatorul UDMR.

‘Dacă te întâlneşti cu un urs cu copii de mână şi te atacă ursul trebuie să ai dreptul la legitimă apărare’, a mai spus acesta.

Senatul este primul for sesizat cu aceste proiecte, Camera Deputaţilor este decizională. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)