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Lucrările de modernizare a Falezei Dunării din Galaţi au fost oprite după ce Tribunalul Bucureşti a suspendat autorizaţia de construcţie

Lucrările de modernizare a Falezei Dunării din Galaţi au fost oprite după ce Tribunalul Bucureşti a suspendat autorizaţia de construcţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 18:35

Lucrările de modernizare a Falezei Dunării din Galaţi au fost oprite luni, după ce Tribunalul Bucureşti a suspendat autorizaţia de construcţie, în urma unui dosar deschis de mai multe asociaţii de mediu.

Primăria a sistat operaţiunile, cu câteva excepţii care ţin de siguranţa şantierului, şi a anunţat că va face recurs.

ONG-urile au cerut instanţei de judecată suspendarea a două hotărâri ale Consiliului Local Galaţi şi a autorizaţiei de construcţie privind desfăşurarea lucrărilor de pe Faleza Dunării, motivul litigiului fiind legat în principal de prevederea existentă în avizul de mediu al proiectului, prin care trebuie tăiaţi 900 din cei 1.900 de copaci de pe Faleza Dunării. Hotărârea instanţei este executorie, dar nu definitivă. Primăria Galaţi a anunţat că va formula recurs în termen de cinci zile de la comunicarea oficială a deciziei instanţei. Proiectul de modernizare a Falezei Dunării, în valoare de aproximativ 45 de milioane de euro, din care 33 de milioane fonduri europene nerambursabile, prevede realizarea în următorii doi ani de alei pietonale, piste pentru alergare, pentru biciclete şi pentru role, dar şi amenajarea de locuri de joacă pentru copii, fântâni arteziene, pasarele pietonale şi puncte de bellevue. De asemenea, proiectul prevede plantarea a peste 3.000 de arbori şi arbuşti pe Faleza Dunării, însă contestatarii proiectului spun că cei peste 3.000 de arbori care se vor planta vor ajunge la maturitatea celor tăiaţi abia peste 10-15 ani. (Rador/ Maria Măndița/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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