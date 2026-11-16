(AUDIO) Bacău: Centru de screening pentru cancer pulmonar, la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 17:35

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a început activitățile de screening pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar, în cadrul proiectului „Screeningul cancerului pulmonar – Programul național de detectare precoce”.

Diana Sechelariu, de la Radio România Bacău, relatează: Pacienții pot beneficia de consultații de pneumologie și medicină internă, spirometrii și examinări CT. Investigațiile imagistice sunt analizate de medici specializați în radiologie pentru identificarea timpurie a leziunilor care ar putea indica prezența bolii. Programul se desfășoară în parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. Centrul de la Buhuși va deservi populația din întreaga regiune de Nord-Est, facilitând accesul la consultații și investigații.

(Radio Iași/ Radio România Bacău)