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Bacău: Ateliere creative, momente artistice şi competiţii la ‘Nocturna Bibiliotecii’ de la Oneşti

Bacău: Ateliere creative, momente artistice şi competiţii la ‘Nocturna Bibiliotecii’ de la Oneşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 16:03

Cupa Bibliotecii la Fotbal pe consolă, concursul de caligrafie ‘Caligraful misterios’, competiţiile şi festivităţile de premiere pregătite pentru cursanţii programelor educaţionale ale Bibliotecii Municipale ‘Radu Rosetti’ Oneşti se numără printre atracţiile ediţiei din acest an a ‘Nocturnei Bibliotecii’.

Ediţia de anul acesta va avea loc vineri, 20 noiembrie 2026, începând cu ora 16:00, sub genericul ‘Biblioteca, inima comunităţii’.

Sunt aşteptaţi sute de participanţi, care vor avea ocazia să descopere biblioteca într-o atmosferă diferită, dinamică şi plină de culoare.

Bibliotecarii oneşteni au pregătit atât activităţi consacrate, cât şi iniţiative organizate în premieră, menite să transforme biblioteca într-un adevărat spaţiu de întâlnire, creativitate şi socializare pentru întreaga comunitate.

Organizatorii au pregătit un program diversificat, cu activităţi pentru toate vârstele, de la ateliere creative şi momente artistice, până la competiţii, experienţe digitale şi jocuri interactive.

În cadrul manifestării vor fi premiaţi cursanţii programelor Code Kids şi Navigator 50+, precum şi voluntarii bibliotecii, în semn de apreciere pentru implicarea şi rezultatele lor.

‘Ne dorim ca ‘Nocturna Bibliotecii’ să fie, în fiecare an, o experienţă specială pentru comunitatea oneşteană. Biblioteca nu înseamnă doar cărţi şi lectură, ci şi întâlnire, descoperire, creativitate şi bucuria de a petrece timp împreună. Am pregătit activităţi pentru toate vârstele, unele în premieră, astfel încât fiecare participant să găsească ceva interesant şi să simtă că biblioteca îi aparţine’, a declarat directorul Bibliotecii Municipale ‘Radu Rosettti’ Oneşti, Ionuţ Tenie, într-un comunicat de presă remis, luni, Agerpres.

La ediţia de anul trecut, peste o mie de copii şi adulţi au participat la activităţile pregătite de primărie şi bibliotecă. (Agerpres/ FOTO Ionut Tenie)

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