(VIDEO) Botoșani: 94 de muniții și elemente de muniție, distruse prin explozie controlată în poligonul militar Copălău

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 18:01

Astăzi, în poligonul militar Copălău au fost distruse, prin explozie controlată, 94 muniții și elemente de muniție: un proiectil exploziv calibru 150 mm, un proiectil perforant trasor cal 57 mm, o bombă de artilerie calibru 82 mm, două bombe de aruncător calibru 60 mm și 89 alte elemente de muniție (cartușe de diferite calibre, corp bombă de aruncător).

Operațiunea a fost executată de echipa de pirotehnicieni a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani.

Muniția a fost descoperită, în ultima perioadă, pe raza localităților Soroceni, Vlădeni Deal, Santa Mare, Săveni și Curtești.

Pe timpul misiunii de distrugere, pentru prevenirea unor incidente, un echipaj de jandarmi s-a asigurat ca nu sunt persoane în zonă, iar un echipaj SMURD a supravegheat întreaga activitate. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO ISU BT)