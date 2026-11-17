Peste jumătate dintre elevii ieșeni reclamă discriminarea și tratamentul diferențiat în școli

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 09:48





Drepturile elevilor din județul Iași sunt insuficient cunoscute și respectate. Aceasta este una dintre concluziile Raportului privind Implementarea Statutului elevului la nivel național, lansat, ieri.

La Iași, Consiliul Județean al Elevilor a colectat peste o mie de răspunsuri de la elevi și cadre didactice.

Potrivit datelor, doar 39,2 la sută dintre elevi au auzit de Statutul elevului, în timp ce mai bine de 58 la sută au observat situații de tratament diferențiat sau discriminare în școală, peste media națională.

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De asemenea, mai bine 56 la sută dintre elevii ieșeni spun că orele de consiliere și orientare au fost folosite în alte scopuri.

Probleme apar și în ceea ce privește dreptul la apărare și contestație, 61,8 la sută dintre elevii ieșeni aflați în această situație afirmând că nu și-au putut exercita acest drept.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO Facebook)