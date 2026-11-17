Președinta Macedoniei de Nord, la SEEMF: O democrație are nevoie de cetățeni informați și de o presă liberă

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 12:48

Președinta Macedoniei de Nord, la SEEMF: O democrație are nevoie de cetățeni informați și de o presă liberă

Presa liberă are un rol esențial într-o societate democratică, iar accesul cetățenilor la informații verificate este necesar pentru ca aceștia să poată distinge între argumente și propagandă. Acesta a fost unul dintre mesajele transmise de președinta Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska-Davkova, la deschiderea celei de-a 20-a ediții a South East Europe Media Forum, organizată la Skopje.

În intervenția sa, președinta a vorbit despre responsabilitatea jurnaliștilor de a examina critic exercitarea puterii și despre contribuția mass-mediei la formarea dezbaterii publice. Ea a atras atenția că felul în care sunt selectate și prezentate informațiile influențează subiectele pe care cetățenii le consideră importante și modul în care înțeleg procesele sociale.

Gordana Siljanovska-Davkova a abordat și relația dintre presă și puterea politică, referindu-se la riscurile pe care presiunile și încercările de control le reprezintă pentru independența editorială. În opinia sa, jurnalismul trebuie să examineze critic toate formele de putere și să își păstreze independența.

Gordana Siljanovska-Davokova adaugat ca transformările produse de tehnologiile digitale și de inteligența artificială deschid noi posibilități, dar ridică și întrebări despre autenticitatea, paternitatea și credibilitatea informațiilor.

Siljanovska-Davkova a atras atenția și asupra efectelor mai puțin vizibile ale profesiei, precum stresul și expunerea repetată la evenimente traumatizante, dar și asupra riscurilor la care sunt expuși cei care relatează din zone de conflict sau de la locul unor tragedii . Ea a asociat libertatea presei cu demnitatea profesională, autonomia și independența economică a jurnaliștilor.

Forumul de la Skopje reunește jurnaliști, reprezentanți ai instituțiilor media, experți și oficiali. Tema ediției este „Mai aproape de regiune, mai puternici în Europa: rolul comunicării și al mass-mediei în consolidarea imaginii, rezilienței și securității Europei”.

Maria Țoghină, Radio România, Skopje