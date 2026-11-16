China anunţă că Xi, Trump şi Putin vor discuta joi despre ‘pacea mondială’

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 10:52

China a declarat luni că preşedintele Xi Jinping şi omologii săi american, Donald Trump, şi rus, Vladimir Putin, vor aborda tema ‘păcii mondiale’ în cadrul primei lor întâlniri trilaterale, preconizată să se desfăşoare joi pe marginea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) în oraşul chinez Shenzhen (sud), relatează AFP.

Cei trei şefi de stat vor proceda la ‘discuţii aprofundate despre păstrarea păcii mondiale şi promovarea stabilităţii strategice în relaţiile dintre marile puteri, ceea ce va avea o importanţă istorică’, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, într-o conferinţă de presă.

‘O comunicare mai strânsă între China, Rusia şi SUA, alături de gestionarea divergenţelor şi stabilizarea relaţiilor, serveşte intereselor tuturor celor trei ţări’, a adăugat reprezentanta MAE chinez, citată de Reuters. De asemenea, aceasta răspunde aşteptărilor comunităţii internaţionale şi contribuie la ‘stabilizarea situaţiei globale şi la promovarea dialogului şi cooperării’, a afirmat Mao Ning, fără să ofere detalii despre temele de pe agenda reuniunii tripartite.

Kremlinul şi Casa Albă confirmaseră deja această întâlnire tripartită, înaintea Beijingului, luni dimineaţa.

Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, care include 21 de ţări membre, va începe miercuri.

Potrivit responsabililor americani, Donald Trump doreşte să abordeze problema reducerii numărului de arme nucleare în lume şi războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie prin loviturile israeliano-americane împotriva Iranului, dar nu şi războiul între Ucraina şi Rusia.

Preşedintele german, Frank-Walter Steinmeier, indicase la rândul său că, în cadrul întâlnirii sale recente cu Xi Jinping, preşedintele chinez a manifestat o oarecare ‘iritare’ faţă de ideea ca discuţiile trilaterale să abordeze războiul din Ucraina.

‘El a subliniat în mod explicit că este vorba despre un conflict european în care europenii trebuie să fie de asemenea prezenţi la masa negocierilor’, a declarat şeful statului german pentru postul ARD.

În materie de dezarmare nucleară, China insistă de mult timp ca SUA şi Rusia să-şi reducă propriile arsenale nucleare înainte ca Beijingul să accepte să procedeze într-o manieră similară. AGERPRES