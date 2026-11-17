MacroYouth 2026 – manifestare ştiinţifică internaţională dedicată tinerilor cercetători

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 10:33

Pentru a marca Ziua Cercetătorului din România, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” organizează în data de joi, 19 noiembrie a. c., cu începere de la ora 9.00, a 7-a ediție a manifestării „SCIENTIFIC COMMUNICATIONS OF YOUNG RESEARCHERS – OPEN DOOR TO THE FUTURE, MacroYouth 2026„.

Evenimentul, cu participare internațională, este organizat de Școala Doctorală de Științe Chimice a Academiei Române – prin Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” –, în parteneriat cu Societatea de Chimie din România.

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” a susținut constant principiul „formation à et par la recherche”, punând un accent deosebit pe formarea tinerilor cercetători cu care construiește permanent punți de comunicare, stimulându-le implicarea științifică și sprijinindu-le proiectele de cercetare/inovatoare.

Invitatul special de anul acesta este Prof. Sergejs Gaidukovs, Preşedinte al European Polymer Federation (EPF) – organizație umbrelă a societăților naționale de polimeri, cu rol de facilitare a dezvoltǎrii unor domenii specifice de cercetare științifică în Europa. Prof. Sergejs Gaidukovs este expert în chimia și tehnologia polimerilor, cu peste 25 de ani de experiență la Universitatea Tehnică din Riga (RTU), Letonia.

Participarea este liberă, întâlnirea MacroYouth punând fi urmărită și online: https://us06web.zoom.us/j/84755005648?pwd=7vW5uaq3FIMAauTPxWvaocWafBDHxw.1#success

Detalii privind MacroYouth 2026 se găsesc aici:

https://icmpp.ro/macroyouth2026/

Dr. Bogdana Simionescu

expert în comunicare și specialist PR, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”