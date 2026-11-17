(AUDIO) Alertă sanitar-veterinară în județul Vaslui, unde există o suspiciune de rabie în comuna Tătărăni

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 14:48

Alertă sanitar-veterinară în județul Vaslui, unde există o suspiciune de rabie în comuna Tătărăni.

O vulpe agresivă a atacat mai mulți câini din gospodării, iar autoritățile au început o campanie de vaccinare în zece localități din județ.

Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, explică măsurile luate: M-au informat colegii că se prezintă foarte mulți cetățeni la Boli Infecțioase de la Spitalul Municipiului Huși, că ar fi contacti. În ancheta noastră nu reiese că sunt foarte mulți contacti. O să luăm legătura să vedem, că oamenii au intrat în panică. Măsurile stabilite în zona infectată sunt, pe lângă întocmirea hărților epidemiologice de către DSVSA Vaslui, efectuarea vaccinării antirabice de completare a tuturor câinilor și pisicilor din localitățile Huși, Crețești, Tătărăni, Solești, Boțești, Tanacu, Bunești, Averești, Duda-Epureni, Pădureni, supravegherea și limitarea circulației câinilor și pisicilor.

În paralel, prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, a solicitat tuturor instituțiilor responsabile să colaboreze pentru a preveni răspândirea bolii. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO facebook Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui).